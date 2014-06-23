企业并购：西班牙Dia同意将旗下法国部门出售给家乐福

路透马德里6月20日 - 全球第三大折扣连锁超市集团西班牙Dia 周五表示，已经和家乐福(Carrefour) 达成一项初步协议，前者将把旗下陷入亏损的Dia France出售给家乐福。

两家企业在各自声明中表示，此次交易对Dia France的估值为6亿欧元(8.14亿美元)，其中包括债务。Dia France有逾800家店铺。

法国家乐福此前曾拥有Dia，但2011年Dia在西班牙上市时，家乐福将其拆分。

Dia在西班牙国内市场表现不错，但法国业务一直境况不佳。在经济困顿时期，法国的折扣超市要同那些不断降价以吸引消费者的大卖场竞争。

家乐福表示，交易的完成要视最终协议的签约而定。而在这之前，还要同Dia France的雇员代表机构进行磋商并等待相关反垄断当局的批准。

由于Dia在巴黎地区和法国东南部的市场份额较高，此次收购行为可能会引发竞争方面的问题。

分析师亦质疑家乐福在法国进军处境艰难的折扣超市经营模式的合理性。家乐福自身并不经营折扣超市。

不过家乐福表示，此次收购行动将会推动公司的发展。

“这次交易将有助于家乐福多样化店铺网络在国内市场的成长，同时公司还可以通过适应消费者习惯的变化，来提供最好的服务。”

法国其他零售商Casino 与Systeme U均在近几周表达了对Dia法国资产的兴趣。(完) (编译 洪曦; 审校 于春红)