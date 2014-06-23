格林大华期货：二季度国内玻璃市场旺季不旺，终端需求疲弱

以下内容节选自6月23日的《期货日报》：

一般来说，二季度是玻璃传统的消费旺季，现货价格以上涨为主，2013年玻璃价格从4月中旬开启一波持续半年的上涨之路，但今年价格上行很难实现。今年二季度玻璃表现出旺季不旺的特点，市场销售清淡，以沙河为代表的玻璃厂家不得不频繁下调销售价格。

从房地产市场来看，房屋竣工面积增速继续低位的可能性很大，短期内建筑用玻璃需求难有明显起色。房屋施工面积增速的连续下滑则意味着在较长时间内建筑玻璃需求不良。现货市场上，近期沙河地区玻璃价格小幅上涨，而这主要是调整性提价，以中间商囤货为主，并非终端需求出现实质性好转。对期货市场<0#CFG:>而言，主力1409合约走势仍偏空，但在现有的成本水平下，需谨慎看待下跌空间。(完)

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