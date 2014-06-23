更新版 1-中国数据：6月汇丰制造业PMI初值今年首度升回荣枯线上方，微刺激显效

* 6月制造业PMI初值今年首度升至50上方

* 新订单分项指数创15个月新高

* 稳增长微刺激下，经济逐步确立回暖之势 (新增数据细节和评论)

路透北京6月23日 - 随着中国政府稳增长的微刺激政策逐渐显现效果，制造业企稳的态势愈发明显。中国6月汇丰制造业PMI初值今年首度升回荣枯线上方。

汇丰(HSBC)周一公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，6月PMI初值数据续升至50.8，创下去年11月以来最高，上月终值为49.4，路透对11位分析师的调查预估中值为49.7。

“数据全面改善，国内订单和出口订单分项指数都在扩张区间。去库存进程加速，就业分项指标也显现企稳迹象。”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌称，本月PMI的改善与之前公布的经济数据，一道证实政府的微刺激政策已在实体经济中显现效果。

屈宏斌预计，未来几月基建投资及相关行业将继续支持经济复苏，而决策者也将延续当前相对宽松的政策立场，让复苏站稳脚跟。

Markit提供的新闻稿并显示，多数分项指数较前月改善。6月制造业新订单分项指数初值升至51.8，为15个月以来新高；产出指数也创下七个月高位。

新出口订单指数较前月下降但仍在50上方，就业指数则较前月回升。库存方面，产成品库存下滑，原材料库存微增，显示需求温和改善，经济渐入复苏阶段。

市场对数据作出积极反应，中国股市沪综指 短暂冲高，对中国经济敏感的澳元/美元 涨至盘中高位。

欲览中国制造业PMI图表，请点击 bit.ly/1nw0KFH

中国经济受一连串稳增长的微刺激政策带动终于放缓下行步伐。5月出口、投资、消费均呈相对平稳态势，不过持续下滑的房地产投资仍是中国经济下行压力较大的最大不确定因素。

中国政府已明确表态不会采取大规模刺激经济的政策，坚持不扩大财政赤字，既不放松也不收紧银根。但在一季度经济数据公布后中国经济下行压力仍大的现实面前，围绕着“稳增长，调结构，惠民生”定向发力的微刺激政策不断。

这些定向微刺激措施内容涵盖定向降准、税收、棚户区改造和中西部铁路建设，稳定外贸以及在基础设施等领域推出一批鼓励社会资本参与的项目等。

国务院总理李克强上周访问英国期间也释放了对中国经济的积极信号。他表示中国经济不会出现硬着陆，长期来看，在没有强劲刺激的情况下将保持中高速增长，预计中国经济至少将增长7.5%。

是次PMI预览数据样本采集期为6月12日-19日。终值定于7月1日发布。