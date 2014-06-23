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亚洲 | 2014年 6月 23日 星期一 09:55 BJT

《汇市简讯》汇丰中国制造业PMI公布后，澳元/美元回升至0.9400上方

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* 汇丰中国PMI数据公布后 ，澳元/美元劲扬至0.9400上方

* 澳元目前涨到的最高位为0.9430，阻力位在上周高点0.9438

* 关键阻力位为4月10日触及的趋势高位0.9461

* 中国经济数据走强证实中国经济在企稳

(完)

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