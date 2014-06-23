《汇市简讯》汇丰中国制造业PMI公布后，澳元/美元回升至0.9400上方

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
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* 汇丰中国PMI数据公布后 ，澳元/美元劲扬至0.9400上方
* 澳元目前涨到的最高位为0.9430，阻力位在上周高点0.9438
* 关键阻力位为4月10日触及的趋势高位0.9461
* 中国经济数据走强证实中国经济在企稳
(完)
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新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。