中国新股：国信证券拟发行至多12亿A股，元祖谋求A股上市--预披露

路透上海6月23日 - 在中国证监会网站最新刊登预披露材料的公司中，国信证券和浙商证券两家券商“现身”，其中国信证券拟发行至多12亿A股补充营运资金。另外，具台资背景的上海元祖梦果子股份有限公司亦计划在上海证交所上市。

值得注意的是，国信证券此次选择在深圳证交所上市，而此前如此大规模的新股普遍选择上证所上市。公司此次所募集资金主要用于融资融券等资本中介业务的开展、子公司的发展以及相关创新业务的开展等。国信证券首次公开发行（IPO）的主承销商为广发证券 。

2011-2013年，国信证券无论是净资本、净资产等规模指标，还是营收和净利等业绩指标，均跻身国内券商业前10名。目前该公司总股本为70亿股，去年净利21.08亿元人民币，每股收益0.30元。

中型券商浙商证券此次则拟发至多5亿A股，筹资全部用于增加公司资本金，扩展相关业务，发行后在上海证交所上市。浙商证券的IPO将由瑞银证券承销及保荐。

稍早，国泰君安证券、东方证券和东兴证券等多家券商陆续公布其IPO预披露材料。其中国泰君安拟发行不超过15.25亿股。

而元祖梦果子公司本次拟发行不超过6,000万A股，募资所投向的项目投资共需要9.755亿元。其承销机构为申银万国证券。