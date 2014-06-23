台湾货币市场：短率续攀高，季底紧缩效应发酵

* 季底紧缩效应发威

* 一周内拆出利率持稳，跨月拆款利率走高

* 短票利率扬升更为明显

* 债券RP利率向高位靠拢

记者 高洁如

路透台北6月23日 - 台湾银行间短率周一续升。季底紧缩效应持续发威，金融机构保守心态持续，在拆款部分多仅供给一周内不跨月的资金，而跨月的短票则续向上走高，新承做的自保跨月短票高达0.68%。

交易员指出，由于银行季底资本计提的因素，因此目前多数银行的资金仍无法承做跨月的拆出，虽然不少银行仍有拆出余裕，但也多只有提供一周以内的拆出，对跨月敬谢不敏。因此，一周内拆款利率变化不大，但跨月(8天以上)拆出利率仍维持高位。

〞季底客户很可能用钱，授信动播的利率高多了，我就先做隔夜(拆出)，把弹性留给明天，〞一位大型公股银行交易员指出。

另外一位有拆入需求的小型银行交易员则表示，还在等待大型银行可做跨月拆出的通知，由于银行提出的利率条件不敌票券商的高利率，因此只能等待票券商之后。虽然目前各银行对于跨月拆出仍然保守，但相信本周将会有跨月资金陆续释出。

本地时间12:02时：

--台币兑美元 暂升7.5分报29.990。

--台湾加权股价指数 跌0.24%，报9,251.21点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.389%，上日为0.387%；今日区间暂落在0.295-0.430%，同上日；一周拆款利率区间暂在0.380-0.480%，上日在0.380-0.460%；跨月利率拆借高位目前成交至0.50%，上日在0.51%。

**短票利率飙升**

多家银行以及票券商表示，目前市场上短票利率开价紊乱，有钱的银行将短票利率向上高开，议价能力稍差的中小型票券商也只能退让。少数大型银行今日成交的跨月自保短票可见到0.68-0.69%。

但大型票券商则指出，有不少续约的自保短票利率尚维稳在0.63-0.65%甚或更低。由于金融机构跨月的资金一向都少，因此先前已积极调度企业户资金、以及自拆款市场拆入更高额度来因应季底的紧缩效应。

今日银行端、投信及寿险月内短票利率主要成交渐少，主要以跨月短票为主。与寿险、投信和金融机构跨月短票的成交利率区间扩大至0.60-0.69%，上日在0.59-0.65%，大型银行因议价能力较高能成交在偏高水位。

台湾央行今日存单到期金额4,262.5亿台币，存单发行金额待稍晚公布。

本周央行存单到期总额为1兆6,800.15亿台币，本周余日的存单落点分别为：周二1,828.65亿、周三3,470.80亿、周四4,376.50亿及周五2,861.70亿。

拆款中心资料 显示，修正后，上周五超额准备为248亿台币，累积至周日超额准备为负356亿台币、加计前期1%的超额准备为1,731亿台币。

**RP利率靠向高位**

债券市场附买回(RP)利率周一靠向区间高位。因短票利率走高吸引投信资金解约转进，令交易商不得不调高RP利率以确保调度无虞。

交易员认为，由于本周有逾900亿台币的公债/公司债和金融债将交割，且季底效应开始出现，在短票端利率居高不下的状况下，RP利率可能有走高的机会。

〞买票利率比较高，这时有人就不是好朋友了。投信这一、两周毫不留情就是解。〞一位大型证券商交易员说。

另一家大型票券商交易员则指出，今日短票无论免保与自保的成交利率都走高，债券RP有不少资金解约流向短票，所以只能拉高跨月公司债利率。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，0.54%比重较高。跨月可成交至0.54-0.55%，约同上日；30天内公司债RP利率主要交投在0.64-0.65%，0.65%比重增加。

票券商成交利率大致同上日。主要大型票券商10天左右公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.48-0.55%；跨月公司债利率成交见0.55-0.60%；极短天期公司债利率降至0.40-0.48%。

今日有永丰银行25亿金融债、统一 58亿公司债、达丽建设 5亿公司债交割。

本周公债/公司债/金融债发行总额初估924亿台币，余日发行情况为：周二兆丰银71亿金融债、中国输出入银10亿金融债、南亚,1303.TW>100亿公司债；周三台银55亿金融债、新光银25亿金融债；周四台湾工银10亿金融债、中国信托银150亿金融债；周五信义房屋 30亿公司债、台银35亿金融债、五年期公债预计350亿台币。