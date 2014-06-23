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市场报道 | 2014年 6月 23日 星期一 10:18 BJT

欧洲金融：欧洲央行执委莫尔许谈及将欧盟银行业联盟扩大为金融联盟

路透布鲁塞尔6月20日 - 欧洲央行决策者提出将央行大型银行新政策扩及其他金融业者的想法，可以从中一窥央行扩大银行联盟触角的壮志。

欧洲央行执委会成员莫尔许谈到创建真正金融市场联盟，而不只是银行业联盟的好处，并警告欧元区的经济危机尚未结束。

“这将包括...影子银行系统和我们目前监管以外的领域。这将进一步加强缓解资本市场所带来的冲击，“莫尔许表示。

欧洲央行将于今年稍晚开始监管欧元区内的大型银行，是银行业联盟的第一步。

下一步将是找出共同的办法，好让受困银行不会殃及欧元区成员国政府，像是爱尔兰的情况。这一步还在运作当中。迄今，仅有小额的紧急资金。(完) (编译 戴素萍 审校 杜明霞)
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