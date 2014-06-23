欧洲金融：欧洲央行执委莫尔许谈及将欧盟银行业联盟扩大为金融联盟

中港个股：南方航空订购20架A350-900飞机，总目录价近60亿美元
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透布鲁塞尔6月20日 - 欧洲央行决策者提出将央行大型银行新政策扩及其他金融业者的想法，可以从中一窥央行扩大银行联盟触角的壮志。
欧洲央行执委会成员莫尔许谈到创建真正金融市场联盟，而不只是银行业联盟的好处，并警告欧元区的经济危机尚未结束。
“这将包括...影子银行系统和我们目前监管以外的领域。这将进一步加强缓解资本市场所带来的冲击，“莫尔许表示。
欧洲央行将于今年稍晚开始监管欧元区内的大型银行，是银行业联盟的第一步。
下一步将是找出共同的办法，好让受困银行不会殃及欧元区成员国政府，像是爱尔兰的情况。这一步还在运作当中。迄今，仅有小额的紧急资金。(完) (编译 戴素萍 审校 杜明霞)
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。
路透北京4月26日 - 中国证监会近日对前发审委员冯小树违法买卖股票罚没4.99亿元人民币并采取终身证券市场禁入措施，新华社周三为此发布时评称，严防金融腐败必须管住“关键权力”，并加大问责力度。