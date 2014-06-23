版本:
中国
货币新闻 | 2014年 6月 23日 星期一 15:12 BJT

新债招标：中国农发行两年增发债收益率4.4966%，三年4.5426%--业内人士

路透上海6月23日 - 业内人士周一透露，中国农业发展银行下午招标的两年期固息增发债，中标收益率4.4966%，三年期为4.5426%。

业内人士并称，上述两期债的投标倍数分别为2.08倍和2.93倍。

农发行今日共发行三期固息债，分别为今年第31期 、33期 和37期 债的增发债。另外一期一年期品种将于北京时间15:30结束招标。

具体发行条款如下：

31期三次增发 33期三次增发 37期首次增发

-----------------------------------------------------------

招标规模上限 50亿元 50亿元 50亿元

期限/计息方式 两年固息 三年固息 一年固息

招标时间 2/3年：6月23日14:00-15:00

1年：6月23日14:00-15:30

招标方式 单一价格中标(荷兰式)

缴款日 7月1日 7月1日 7月2日

起息日 4月24日 5月14日 6月11日

发行期 6/24-7/1 6/24-7/1 6/24-7/2

上市日 7月7日 7月7日 7月4日

基本承销额 均无

承揽费 0.05% 0.05% 0.05%

票面利率 4.94% 4.83% 4.13%

-----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐