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货币新闻 | 2014年 6月 23日 星期一 16:36 BJT

台湾央行：共发行4,258.5亿台币存单，存单发行余额减4亿

路透台北6月23日 - 台湾央行周一公布，共发行4,258.5亿台币存单。与今日存单到期金额4,262.5亿相较，存单发行余额减4亿台币。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 4,167

91天期 0.93 80.5

182天期 1.05 11

央行上日共发行756.5亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)7,774.4亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后上周五超额准备为248亿台币，累计至周日超额准备为负356亿台币、加计前期1%的超额准备为1,731亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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