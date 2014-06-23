《中国金融债发行日程表》--6月23日

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) ============================================================================= *国开行 至多50 3 周二招标 固息金融债 6/25-6/26 至多60 1 周二招标 固息增发债 6/25-6/26 (今年第13期增发债) 至多50 5 周二招标 固息增发债 6/25-6/26 (今年第九期增发) 至多40 7 周二招标 固息增发债 6/25-6/26 (今年第14期增发) *进出口行 至多60 3 周四招标 固息增发债 6/26-7/1 (今年第35期增发债) 至多60 5 周四招标 固息增发债 6/26-7/1 (今年第32期增发债) 农发行 60 3 *4.5626% 固息增发债 6/20-6/23 (今年34期二次增发) 60 5 *4.7602% 固息增发债 6/20-6/23 (今年35期二次增发) 60 1 *4.2007% 固息增发债 6/20-6/24 (今年36期首次增发) 农发行 50 2 *4.4966% 固息增发债 6/24-7/1 (今年31期三次增发) 50 3 *4.5426% 固息增发债 6/24-7/1 (今年33期三次增发) 50 1 *4.1726% 固息增发债 6/24-7/2 (今年37期首次增发) 进出口行 60 1 4.1341% 固息金融债 6/16-6/23 60 2 4.45% 固息金融债 6/16-6/23 重庆农商行 50 10 *6.38% 二级资本债 6/19-6/23 (第五年末附发行人赎回权) *威海商行 25 5 *5.80% 固息金融债 6/23-6/24 农发行 100-200 -- -- -- 7/7 农发行 100-200 -- -- -- 7/24 农发行 100-200 -- -- -- 8/7 农发行 100-200 -- -- -- 9/11 农发行 100-200 -- -- -- 9/22 农发行 100-200 -- -- -- 10/16 农发行 100-200 -- -- -- 11/10 注: *表示新增。(完) (整理 杨文纨； 审校 吴芳/边竞)
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。