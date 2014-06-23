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亚洲 | 2014年 6月 23日 星期一 16:02 BJT

《中国金融债发行日程表》--6月23日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模          期限       票面利率      债券类型     发行时间  
            (亿元人民币)      (年)
  =============================================================================
 *国开行      至多50           3        周二招标       固息金融债    6/25-6/26
              至多60           1        周二招标       固息增发债    6/25-6/26
                                 (今年第13期增发债)
              至多50           5        周二招标       固息增发债    6/25-6/26
                                  (今年第九期增发)
              至多40           7        周二招标       固息增发债    6/25-6/26
                                  (今年第14期增发)
 *进出口行    至多60           3         周四招标       固息增发债    6/26-7/1
                                  (今年第35期增发债)
              至多60           5        周四招标       固息增发债    6/26-7/1
                                  (今年第32期增发债) 
  农发行         60            3        *4.5626%       固息增发债    6/20-6/23
                                  (今年34期二次增发)
                 60            5        *4.7602%       固息增发债    6/20-6/23
                                  (今年35期二次增发)
                 60            1        *4.2007%       固息增发债    6/20-6/24
                                  (今年36期首次增发)
  农发行         50            2        *4.4966%       固息增发债    6/24-7/1
                                  (今年31期三次增发)
                 50            3        *4.5426%       固息增发债    6/24-7/1
                                  (今年33期三次增发)
                 50            1        *4.1726%       固息增发债    6/24-7/2
                                  (今年37期首次增发)
  进出口行       60            1         4.1341%       固息金融债    6/16-6/23
                 60            2          4.45%        固息金融债    6/16-6/23    
  重庆农商行     50           10         *6.38%        二级资本债    6/19-6/23
                     (第五年末附发行人赎回权)    
 *威海商行       25            5         *5.80%        固息金融债    6/23-6/24  
  农发行      100-200          --          --            --          7/7
  农发行      100-200          --          --            --          7/24
  农发行      100-200          --          --            --          8/7
  农发行      100-200          --          --            --          9/11
  农发行      100-200          --          --            --          9/22
  农发行      100-200          --          --            --          10/16
  农发行      100-200          --          --            --          11/10
   
  注: *表示新增。(完)

 (整理 杨文纨； 审校 吴芳/边竞)
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