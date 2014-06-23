西班牙经济：政府将在未来两年间下调所得税与公司税，以提速复苏进程

路透马德里6月20日 - 西班牙周五宣布，将在2016年前下调所得税并将大公司的公司税率降至25%，旨在使方兴未艾的经济复苏提速。

这些来自西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)今年主要结构改革的提案内容，也包括了减少税收优惠以增加整体税收的内容，目前西班牙税收在欧洲处于较低水平。

西班牙政府表示，该计划将在2015和2016年使国内生产总值(GDP)提升0.55%。但过去几个月来随着细节的披露，计划招致了工会和经济学家的严厉批评。

工会表示，减税不过是明年大选前的民粹主义行径。一些经济学家认为经济成长率尚不足以支撑减税，此举有使得政府无法实现预算赤字目标的风险。

西班牙预算部长蒙特罗在周度内阁会议后的新闻发布会上表示，“西班牙人为他们的努力收取回报的时候到了。”

“增强经济增长、刺激储蓄、投资和就业创造的时刻到了。”

西班牙政府表示，将把所得税税级从七个减少到五个，并下调每个税级的税率，同时还将在两年内把大企业的公司税从30%降至25%。