《中国新债预测》国开行四期债结果有望继续低于二级，但差距料有限

* 招标品种: 国开行第9、13、14期增发债，及16期新发债

* 期限及金额上限：3/5年各50亿元；1年60亿元；7年40亿元

* 招标时间: 1/3/5年：6月24日上午9:30-10:30

* 7年：6月24日上午9:30-11:10

* 受访人数: 7位(券商、银行)

* 预测区间: 4.09%-4.28%；4.47%-4.58%；4.68%-4.78%；4.82%-4.93%

* 预测均值: 4.16%；4.52%；4.72%；4.88%

路透上海6月23日 - 半年末时点将至，中国国家开发银行 将周二例行的五债同发，改为仅发行四期，规模也缩减至200亿元人民币。路透调查显示，手续费等因素有望支撑新债发行结果仍低于二级，但月末流动性考虑将抑制热情，二者差距料有限。

今年以来多数时间内，国开行都在周二同时发行(增发)五期固息债，少数个别时点发行了四期。

北京一银行交易员称，考虑到国开行新债发行实际手续费较高因素，即使月末将至，明日新债结果低于二级的可能性仍较大，但超过10个基点(bp)以上差距的盛况难再现。

农发行今日下午招标的一至三年增发债，收益率圴低于二级。不过临近半年末，资金面压力还未完全释放，短债一二级利差维持在相对较低水平，其中两年和三年品种均在4个基点(bp)左右。

上海一银行交易员补充说，本周公开市场到期资金较少，加之半年末因素，新债发行会有一定压力。因此明日央行公开市场操作的方向和规模，也将影响一级投标情绪，尤其是一年等较短期限品种。

银行间市场固息政策性金融债--国开行到期收益率曲线 中，1/3/5/7年最新收益率分别为4.2936%、4.5588%、4.7711%和4.9111%。

国开行明日新发债中，一年品种为今年第13期 增发债，三年为今年第16期新发债，五年为今年第九期 增发，七年为第14期 增发。

上述债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五和七年期为0.10%；各品种均无兑付手续费。

具体发行条款如下：

第9、13、14增发及16期新发

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发行上限 3/5年各50亿元；1年60亿元；7年40亿元

期限/计息方式 1/3/5/7年固息

招标时间 1/3/5年：6月24日上午9:30-10:30

7年： 6月24日上午9:30-11:10

招标方式 1/3/5年：单一价格或利率(荷兰式)

七年：多重价格（美国式）

缴款日 6月26日

起息日 1/7年：6月9日

5年：4月8日

3年：6月26日

分销期 6月25日-6月26日

上市日 1年：6月30日

3/5/7年：7月2日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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第9、13和14期债历次发行情况如下：

五年 一年 七年

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票面利率 5.44% 4.09% 4.77%

4/8增发中标收益率 5.5027% -- --

4/15增发中标收益率 5.3208% -- --

4/22增发中标收益率 5.2228% -- --

4/29增发中标收益率 5.1783% -- --

5/6增发中标收益率 5.0390% -- --

5/13增发中标收益率 4.7991% -- --

5/20增发中标收益率 5.0037% -- --

(加权)

5/27增发中标收益率 4.9168% -- --

6/3 增发中标收益率 4.6916% -- --

(加权)

6/10增发中标收益率 4.7014% 4.0819% 4.8557%

(加权)

6/17增发中标收益率 4.6652% 4.0876% 4.8268%

(加权)