《中国新债预测》国开行四期债结果有望继续低于二级，但差距料有限

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
* 招标品种: 国开行第9、13、14期增发债，及16期新发债
* 期限及金额上限：3/5年各50亿元；1年60亿元；7年40亿元
* 招标时间: 1/3/5年：6月24日上午9:30-10:30
* 7年：6月24日上午9:30-11:10
* 受访人数: 7位(券商、银行)
* 预测区间: 4.09%-4.28%；4.47%-4.58%；4.68%-4.78%；4.82%-4.93%
* 预测均值: 4.16%；4.52%；4.72%；4.88%
路透上海6月23日 - 半年末时点将至，中国国家开发银行 将周二例行的五债同发，改为仅发行四期，规模也缩减至200亿元人民币。路透调查显示，手续费等因素有望支撑新债发行结果仍低于二级，但月末流动性考虑将抑制热情，二者差距料有限。
今年以来多数时间内，国开行都在周二同时发行(增发)五期固息债，少数个别时点发行了四期。
北京一银行交易员称，考虑到国开行新债发行实际手续费较高因素，即使月末将至，明日新债结果低于二级的可能性仍较大，但超过10个基点(bp)以上差距的盛况难再现。
农发行今日下午招标的一至三年增发债，收益率圴低于二级。不过临近半年末，资金面压力还未完全释放，短债一二级利差维持在相对较低水平，其中两年和三年品种均在4个基点(bp)左右。
上海一银行交易员补充说，本周公开市场到期资金较少，加之半年末因素，新债发行会有一定压力。因此明日央行公开市场操作的方向和规模，也将影响一级投标情绪，尤其是一年等较短期限品种。
银行间市场固息政策性金融债--国开行到期收益率曲线 中，1/3/5/7年最新收益率分别为4.2936%、4.5588%、4.7711%和4.9111%。
国开行明日新发债中，一年品种为今年第13期 增发债，三年为今年第16期新发债，五年为今年第九期 增发，七年为第14期 增发。
上述债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五和七年期为0.10%；各品种均无兑付手续费。
具体发行条款如下：
第9、13、14增发及16期新发
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发行上限 3/5年各50亿元；1年60亿元；7年40亿元
期限/计息方式 1/3/5/7年固息
招标时间 1/3/5年：6月24日上午9:30-10:30
7年： 6月24日上午9:30-11:10
招标方式 1/3/5年：单一价格或利率(荷兰式)
七年：多重价格（美国式）
缴款日 6月26日
起息日 1/7年：6月9日
5年：4月8日
3年：6月26日
分销期 6月25日-6月26日
上市日 1年：6月30日
3/5/7年：7月2日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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第9、13和14期债历次发行情况如下：
五年 一年 七年
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票面利率 5.44% 4.09% 4.77%
4/8增发中标收益率 5.5027% -- --
4/15增发中标收益率 5.3208% -- --
4/22增发中标收益率 5.2228% -- --
4/29增发中标收益率 5.1783% -- --
5/6增发中标收益率 5.0390% -- --
5/13增发中标收益率 4.7991% -- --
5/20增发中标收益率 5.0037% -- --
(加权)
5/27增发中标收益率 4.9168% -- --
6/3 增发中标收益率 4.6916% -- --
(加权)
6/10增发中标收益率 4.7014% 4.0819% 4.8557%
(加权)
6/17增发中标收益率 4.6652% 4.0876% 4.8268%
(加权)
-------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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