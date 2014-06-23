台湾汇市：台币早盘实质交易稳中带扬升压力，观察出口商近月底需求

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透台北6月23日 - 台币兑美元 实质价位周一在上日区间略偏升游走。国际主要货币今早没有明显走势变化，但汇丰稍早公布的中国6月制造业PMI初值重回荣估线上方，部分支持了风险胃纳，令台币在内的亚币走势稳定。
交易员表示，早盘交投略显清淡，因内外因素虽略有利台币偏强表现，但台币本月以来走势迟滞，且升破30元关卡后升值幅度有限。交易员虽预期出口商近月底将有例行较强的台币需求，但进口商亦有机会进场承接低廉美元，仍将限制台币波动在区间内。
〞早上没有明显的进出，都是一些实质的抛补...看看月底出口商会不会多一点。〞一位大型银行交易员说。
此外，虽然因伊拉克情势升温，带动国际油价走升，本地油价调高幅度亦高，市场密切观察央行对通膨的关注程度，但尚不认为本周央行会议有机会升息，对台币汇价影响暂以中性看待。
台湾央行将于周四(26日)召开第二季全体理监事会议，路透调查显示分析师预估重贴现率将维持在1.875%不变。
交易员预估今日台币主要交易区间料在29.980-30.010，上日主要区间在29.987-30.003。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，美元/台币的换汇点折价几无变化。一个月远汇报价 早盘在29.960/29.970左右，上日纽约盘收在29.980。
本地时间10:09时，台股 涨约0.25%；而韩元 报1,018.2，上日收在1,020.6。
汇丰(HSBC)周一公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，6月PMI初值数据续升至50.8，创下去年11月以来最高，且为今年首度回升至荣枯线上方，上月终值为49.4。
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.980-30.010
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--《一周经济焦点》伊拉克局势推升油价跳涨风险，市场重新聚焦通胀问题 (完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
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