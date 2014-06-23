路透专访：挪威克朗近日下挫不会改变利率前景--挪威央行总裁奥尔森

路透奥斯陆6月20日 - 挪威央行总裁奥尔森周五称，挪威克朗自央行周四对利率发表声明以来大跌，并未降低未来降息的机率。

挪威央行周四称，央行下一个针对利率的举措为降息的机率至少有25%，而目前预计首次升息时间则在2016年，推迟了逾六个月。 挪威克朗兑欧元 下挫约2%。

“我们对克朗汇率(周四)应声下挫并不意外，且未改变我们对长期前景的看法。”奥尔森在专访中称。

“我们的报告预测克朗一定会走弱，之后随时间推移，会慢慢走强。”

“我们对于克朗应到什么水准没有意见，那并非我们的政策范畴。我们已随时间调整了货币政策，以适应差异极大的克朗水准。”

挪威央行还下调对明年石油业投资的预期，预估将减少10%，此前预估微增；但央行驳斥挪威石油荣景将结束的说法。

“石油业投资今年已来到逾2,000亿挪威克朗(约合326.2亿美元)的极高水准。这么高的水平将持续。2015年会减少是新预测，影响我们的看法，但这不表示石油业将开始没落。”奥尔森说。

“或许到某个时点会衰落，将给挪威经济带来巨大挑战，但不是现在。”