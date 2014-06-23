路透专访：挪威克朗近日下挫不会改变利率前景--挪威央行总裁奥尔森

欧洲金融：比利时将把其法国巴黎银行股权卖掉四分之一--财政部
路透布鲁塞尔5月3日 - 比利时财政部周三称，该国将把所持有的法国巴黎银行(BNP Paribas)股权卖掉四分之一，但仍期望保留战略性持股。
路透奥斯陆6月20日 - 挪威央行总裁奥尔森周五称，挪威克朗自央行周四对利率发表声明以来大跌，并未降低未来降息的机率。
挪威央行周四称，央行下一个针对利率的举措为降息的机率至少有25%，而目前预计首次升息时间则在2016年，推迟了逾六个月。 挪威克朗兑欧元 下挫约2%。
“我们对克朗汇率(周四)应声下挫并不意外，且未改变我们对长期前景的看法。”奥尔森在专访中称。
“我们的报告预测克朗一定会走弱，之后随时间推移，会慢慢走强。”
“我们对于克朗应到什么水准没有意见，那并非我们的政策范畴。我们已随时间调整了货币政策，以适应差异极大的克朗水准。”
挪威央行还下调对明年石油业投资的预期，预估将减少10%，此前预估微增；但央行驳斥挪威石油荣景将结束的说法。
“石油业投资今年已来到逾2,000亿挪威克朗(约合326.2亿美元)的极高水准。这么高的水平将持续。2015年会减少是新预测，影响我们的看法，但这不表示石油业将开始没落。”奥尔森说。
“或许到某个时点会衰落，将给挪威经济带来巨大挑战，但不是现在。”
奥尔森表示，未来几年挪威将继续受惠于石油业。(完) (编译 张若琪 审校 王兴亚)
路透布鲁塞尔5月3日 - 比利时财政部周三称，该国将把所持有的法国巴黎银行(BNP Paribas)股权卖掉四分之一，但仍期望保留战略性持股。
0223GMT * 美元/韩元难以持坚，尽管10年期美国公债收益率升至2.32% * 从开盘价1,134.7回落至1,132.2，降低了产生看涨信号的机率 * 美元/其他亚币同样未能利用美元隔夜坚挺的优势 * 美元/日圆涨势消退，欧元/美元小幅反弹，但澳元/美元下挫 * 美元未能在亚洲时段上扬，表明乐观情绪犹存 * 对美国税改计划的憧憬可能取决于医改法案投票结果(完) (编译 许娜；审校 张明钧)
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