台湾股市：盘中持平但鸿海上涨，媒体称其将在中国大举招工

路透台北6月23日 - 台湾股市周一盘中持平，表现大致与本地区其他股市差不多。鸿海 股价上涨，本地媒体报导称其将在中国大举招募员工。

0144 GMT，台湾加权股价指数 上涨5.10点至9,278.89点。台股上周五收低0.46%。

台湾经济日报报导，为因应苹果 iPhone 6的出货需求，鸿海 将在中国招聘超过10万人，该报导并称此为鸿海近期在中国最大规模的征才行动。

鸿海将在周三举行投资者年会。

电子类股 持平。