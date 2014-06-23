台湾股市：盘中持平但鸿海上涨，媒体称其将在中国大举招工

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透台北6月23日 - 台湾股市周一盘中持平，表现大致与本地区其他股市差不多。鸿海 股价上涨，本地媒体报导称其将在中国大举招募员工。
0144 GMT，台湾加权股价指数 上涨5.10点至9,278.89点。台股上周五收低0.46%。
台湾经济日报报导，为因应苹果 iPhone 6的出货需求，鸿海 将在中国招聘超过10万人，该报导并称此为鸿海近期在中国最大规模的征才行动。
鸿海将在周三举行投资者年会。
电子类股 持平。
上涨的主要类股中，光电类指数 、油电燃气类指数 分别上涨0.68%和0.5%。(完)
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。