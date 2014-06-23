台湾债市：公债殖利率早盘震荡，观望发债计画与五年券标售

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透台北6月23日 - 台湾公债殖利率周一早盘震荡，受今日要公布第三季发债计画，以及明日要标售五年券103/9 等不确定因素影响，市场气氛保守偏空，成交量萎缩。
10年公债103/6 殖利率一度弹升至上周大型金融机构主动出手买进的1.62%，随后回落。
交易员认为，虽然五年券因筹码供应偏多的不利因素，近期成为空方攻击目标。不过还是要留心明日标债，财政部出手截标的可能。
“财政部应该不会(截标)，但实在很难猜，今年财政部看起来是不缺钱，是有这风险。”一位证券商交易主管说。
另一证券商交易员则称，财政部若截标，对短线或许造成影响，但债市长线还是会回归基本面。
央行明日中午将标售103/9，预计发行350亿台币。此前，财政部曾在今年1月中标售五年期公债103/2 时出手截标，令得标利率落在1.14%，略高于市场预估的1.115-1.135%，当时10年公债 殖利率在1.68%。
预估指标公债主要交投区间：
• 10年公债103/6：1.60-1.63%
• 五年公债103/9：1.15-1.18%
本地时间10:22时最新报价：
• 103/6殖利率跌1.05基点报1.6030%。
• 103/9发行前交易殖利率跌0.45基点报1.1600%。
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--《热点透视》央行买股票，投资者平添新烦恼 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
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