欧洲个股：飞利浦称在英国赢得专利诉讼案，任天堂败诉

路透阿姆斯特丹6月20日 - 荷兰飞利浦(Philips Electronics) 周五表示，在英国赢得针对任天堂 的一宗专利侵权案。飞利浦针对这家日本游戏公司提起了四场诉讼，英国是第一宗。

飞利浦发言人Bjorn Teuwsen表示，涉案专利同Wii游戏控制器中的动作和手势追踪系统有关。

“此案与用于动作、手势及指向控制的一项技术专利有关，我们通过授权计划向机顶盒与游戏控制器制造商提供该专利。”他说。

“2011年以来，我们一直尝试和任天堂达成授权协议，但是由于没有成功，我们2012年在德国和英国、2013年在法国、上个月在美国开始采取法律行动，”该发言人补充道。

飞利浦拒绝透露裁决中可能涉及到的金额。

“我们对专利使用提出了合理补偿的要求，”飞利浦发言人Teuwsen表示。(完) (编译 洪曦; 审校 张涛)