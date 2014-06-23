欧洲个股：飞利浦称在英国赢得专利诉讼案，任天堂败诉

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透阿姆斯特丹6月20日 - 荷兰飞利浦(Philips Electronics) 周五表示，在英国赢得针对任天堂 的一宗专利侵权案。飞利浦针对这家日本游戏公司提起了四场诉讼，英国是第一宗。
飞利浦发言人Bjorn Teuwsen表示，涉案专利同Wii游戏控制器中的动作和手势追踪系统有关。
“此案与用于动作、手势及指向控制的一项技术专利有关，我们通过授权计划向机顶盒与游戏控制器制造商提供该专利。”他说。
“2011年以来，我们一直尝试和任天堂达成授权协议，但是由于没有成功，我们2012年在德国和英国、2013年在法国、上个月在美国开始采取法律行动，”该发言人补充道。
飞利浦拒绝透露裁决中可能涉及到的金额。
“我们对专利使用提出了合理补偿的要求，”飞利浦发言人Teuwsen表示。(完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。