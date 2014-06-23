《独家新闻》欧盟警告爱尔兰，企业税务调查对象可能不限于苹果

路透布鲁塞尔6月20日 - 一位知情消息人士周五表示，欧盟执委会已知会爱尔兰，对该国的查税行动有可能调查更多企业。此前执委会已宣布对苹果爱尔兰分公司进行正式调查。

欧盟正在调查爱尔兰、卢森堡和荷兰是否为了吸引投资和就业，协助大型企业在包括欧盟成员国在内的其它国家避税。

企业利润转移近几年受到国际关注，此前有报导披露了苹果 和谷歌 等企业是如何通过复杂的公司架构来实现避税的。

欧盟执委会怀疑爱尔兰对于苹果公司的税务裁定过度宽松，帮助苹果为数百亿美元利润实现避税，执委会已要求爱尔兰政府提供有关苹果税务裁定的信息。

执委会官员称，他们认为其他公司也因宽松待遇而受益，希望爱尔兰能改变做法，让企业无法通过爱尔兰向避税天堂转移那么多的利润。

“执委会已知会爱尔兰，如果不解决这个问题，将有可能调查其他公司，”前述消息人士称，但没有指明都是哪些公司。

苹果否认得到爱尔兰当局的优待。爱尔兰、荷兰和卢森堡称，他们的所有税务裁定都符合国际作法。

如果欧盟执委会能证明爱尔兰的税务操作不符合国际准则，执委员可以将相关的企业避税视为一种补贴形式，而这必须予以阻止，甚至需要补缴。

在被问及对爱尔兰的警告时，欧盟执委会竞争政策发言人Antoine Colombani说：“欧盟执委会知会爱尔兰当局的内容是，有关苹果的个别税务裁定上，执委会对于爱尔兰遵守欧盟国家协助规定情况存在严重质疑。”