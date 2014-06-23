《独家新闻》欧盟警告爱尔兰，企业税务调查对象可能不限于苹果

《专栏》中国2017年二季度政策趋势：金融监管趋严，货币稳健中性
（作者为郑联盛、肖立晟、王宇哲、杨晓晨、周济。其中郑联盛为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，肖立晟、杨晓晨、王宇哲、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。） 摘要：
路透布鲁塞尔6月20日 - 一位知情消息人士周五表示，欧盟执委会已知会爱尔兰，对该国的查税行动有可能调查更多企业。此前执委会已宣布对苹果爱尔兰分公司进行正式调查。
欧盟正在调查爱尔兰、卢森堡和荷兰是否为了吸引投资和就业，协助大型企业在包括欧盟成员国在内的其它国家避税。
企业利润转移近几年受到国际关注，此前有报导披露了苹果 和谷歌 等企业是如何通过复杂的公司架构来实现避税的。
欧盟执委会怀疑爱尔兰对于苹果公司的税务裁定过度宽松，帮助苹果为数百亿美元利润实现避税，执委会已要求爱尔兰政府提供有关苹果税务裁定的信息。
执委会官员称，他们认为其他公司也因宽松待遇而受益，希望爱尔兰能改变做法，让企业无法通过爱尔兰向避税天堂转移那么多的利润。
“执委会已知会爱尔兰，如果不解决这个问题，将有可能调查其他公司，”前述消息人士称，但没有指明都是哪些公司。
苹果否认得到爱尔兰当局的优待。爱尔兰、荷兰和卢森堡称，他们的所有税务裁定都符合国际作法。
如果欧盟执委会能证明爱尔兰的税务操作不符合国际准则，执委员可以将相关的企业避税视为一种补贴形式，而这必须予以阻止，甚至需要补缴。
在被问及对爱尔兰的警告时，欧盟执委会竞争政策发言人Antoine Colombani说：“欧盟执委会知会爱尔兰当局的内容是，有关苹果的个别税务裁定上，执委会对于爱尔兰遵守欧盟国家协助规定情况存在严重质疑。”
爱尔兰财政部发言人则表示，并未知悉欧盟警告一事。(完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
（作者为郑联盛、肖立晟、王宇哲、杨晓晨、周济。其中郑联盛为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，肖立晟、杨晓晨、王宇哲、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。） 摘要：
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
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