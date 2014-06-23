台湾财政：第三季将发行1,450亿台币公债及400亿国库券

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透台北6月23日 - 台湾财政部周一表示，第三季将发行1,450亿台币甲类公债，并将发行400亿台币国库券。
财政部去年第三季因两度截标，原预计发行1,300亿台币甲类公债，实际发行额1,083.034亿；国库券则因增发一期91天，并截标273天期，实际发行额1,545.5亿台币。
财政部去年底与主要公债交易商召开会议，指出2014年公债发行量仍将逾6,000亿台币，此为台湾政府连续第五年发债量超过6,000亿台币水准。
财政部并在公布今年发债计划时称，10年公债增额次数将由一次增加至两次，全年度规划发行20次公债，其中1月发行三次，2月、5月、6月、7月、10月及11月等6个月各发行两次，其余5个月各发行一次；发行年期分别订为两年(一次)、五年(五次)、10年(六次)、20年(四次)及30年(四次)。
截至2014年5月底止，中央公债未偿还余额为5兆3,506亿台币。
第三季公债发行细节：
期别 年期 金额(亿台币) 标售日期 发行日期
103/10 5 400 7月15日 7月18日
103/11 20 300 7月28日 7月31日
103/12 30 350 7月30日 8月04日
103/13 10 400 9月23日 9月26日
第三季国库券发行细节：
期别 天期 金额(亿台币) 标售日期 发行日期
财103-7 273 200 7月11日 7月14日
财103-8 182 200 8月13日 8月14日(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
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* 更正：标题及内文第一段因英文原文有误，应更正为...升向近“七周”高位，非“ 三周” 路透悉尼4月26日 - 美国玉米周三连续第三个交易日上涨，升向近七周高位，因中西部 降雨预报令人担心种植进度进一步推迟。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力玉米期货上涨0.5%至每蒲式耳3.73-3/4美元。上日 上涨1.7%，且盘中高见3月8日以来最高点每蒲式耳3.74-3/4美元。 主力大豆期货上涨0.3%至每蒲式耳9.67-3/4美元，周二收跌0.7%。 主力小麦期货合约涨0.5%至每蒲式耳4.29美元，周二收高近2%。 美国农业部估测，截至周日美国玉米种植完成率为17%，远低于上季的28%，也略低于五 年平均水平18%。 但大豆种植估计完成了6%，高于3%的平均水平。 分析师称，预报未来几日将有雨水天气，气温下降，这或将使玉米种植进度落后于平均 水平，可能最终会使更多耕地改种大豆。 美国小麦期货走高，因美元走软提升了美国出口需求增加的希望。慢于正常播种速度的