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货币新闻 | 2014年 6月 23日 星期一 14:18 BJT

台湾财政：第三季将发行1,450亿台币公债及400亿国库券

路透台北6月23日 - 台湾财政部周一表示，第三季将发行1,450亿台币甲类公债，并将发行400亿台币国库券。

财政部去年第三季因两度截标，原预计发行1,300亿台币甲类公债，实际发行额1,083.034亿；国库券则因增发一期91天，并截标273天期，实际发行额1,545.5亿台币。

财政部去年底与主要公债交易商召开会议，指出2014年公债发行量仍将逾6,000亿台币，此为台湾政府连续第五年发债量超过6,000亿台币水准。

财政部并在公布今年发债计划时称，10年公债增额次数将由一次增加至两次，全年度规划发行20次公债，其中1月发行三次，2月、5月、6月、7月、10月及11月等6个月各发行两次，其余5个月各发行一次；发行年期分别订为两年(一次)、五年(五次)、10年(六次)、20年(四次)及30年(四次)。

截至2014年5月底止，中央公债未偿还余额为5兆3,506亿台币。

第三季公债发行细节：

期别 年期 金额(亿台币) 标售日期 发行日期

103/10 5 400 7月15日 7月18日

103/11 20 300 7月28日 7月31日

103/12 30 350 7月30日 8月04日

103/13 10 400 9月23日 9月26日

第三季国库券发行细节：

期别 天期 金额(亿台币) 标售日期 发行日期

财103-7 273 200 7月11日 7月14日

财103-8 182 200 8月13日 8月14日(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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