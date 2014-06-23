《全球市场》中国PMI数据提振亚股和澳元，油价因伊拉克局势走坚

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
欧元兑美元 近持平于1.3594美元。
大宗商品方面，布兰特原油期货 涨0.3%，至每桶115.16美元，距周四触及的九个月高位115.71不远。
目击者及安全消息人士称，逊尼派武装分子周日占领了伊拉克西部安巴尔省的三个城镇，以把伊拉克安全部队驱逐出逊尼派穆斯林占领的地区。
油价高涨对其他大宗商品市场产生影响，铜价触及三周高位。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.2%，报每吨6,835.50美元，此前触及6月4日以来最高位6,850美元。
伊拉克冲突升级及地缘政治紧张局势令黄金受到良好买盘。现货金 大致持平于1,313.36美元，距上周五触及的两个月高位1,321.90不远。
美股道琼工业指数 和标准普尔500指数 上周五均收于纪录高位，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)有可能将利率在较长时间内维持在低位。(完)
(编译 许那/龚芳/于春红/张若琪/石冠兰)
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。