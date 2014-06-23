《全球市场》中国PMI数据提振亚股和澳元，油价因伊拉克局势走坚

欧元兑美元 近持平于1.3594美元。

大宗商品方面，布兰特原油期货 涨0.3%，至每桶115.16美元，距周四触及的九个月高位115.71不远。

目击者及安全消息人士称，逊尼派武装分子周日占领了伊拉克西部安巴尔省的三个城镇，以把伊拉克安全部队驱逐出逊尼派穆斯林占领的地区。

油价高涨对其他大宗商品市场产生影响，铜价触及三周高位。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.2%，报每吨6,835.50美元，此前触及6月4日以来最高位6,850美元。

伊拉克冲突升级及地缘政治紧张局势令黄金受到良好买盘。现货金 大致持平于1,313.36美元，距上周五触及的两个月高位1,321.90不远。

美股道琼工业指数 和标准普尔500指数 上周五均收于纪录高位，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)有可能将利率在较长时间内维持在低位。(完)