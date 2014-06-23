主要国家经济指标预测--6月24日****

中国贸易：中国考虑对食糖进口加征特别关税--消息人士
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月24日(二) 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 5月 顺差24.25 0800 德国Ifo企业景气判断指数 6月 110.2 110.4 企业现况指数 115.0 114.8 企业预期指数 105.9 106.2 0800 意大利薪资通胀(较前月) 5月 -- 持平 (较上年同期) -- +1.2% 0900 意大利与非欧盟国家贸易收支(亿欧元) 5月初值 -- 顺差16.5 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月21日当周 -- +0.4% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月21日当周 -- +3.5% 1300 美国房屋价格(较上月) 4月 -- +0.7% (较上年同期) -- +6.5% 1300 美国标普/Case-Shiller经季节调整20个大都会 4月 地区房价指数(较前月) +0.8% +1.2% (较上年同期) +11.6% +12.4% 未经季节调整20个大都会 地区房价指数(较前月) +0.8% +0.9% 1400 美国消费者信心 6月 83.5 83.0 1400 美国新屋销售年率(万户) 5月 44.0 43.3 1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 6月 -- 正7 2100 韩国消费者信心指数 6月 -- 105 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 6月23日(一) 0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 6月初值 51.1 -- 0700 法国Markit制造业PMI 6月初值 47.8 49.5 服务业PMI 48.2 49.4 综合PMI 48 -- 0730 德国Markit制造业PMI 6月初值 52.4 52.5 服务业PMI 54.8 55.7 综合PMI 54.2 -- 0800 欧元区Markit制造业PMI 6月初值 51.9 52.2 服务业PMI 52.8 53.3 综合PMI 52.8 53.5 1230 美国芝加哥联储全国活动指数 5月 正0.21 -- 1300 美国Markit制造业PMI 6月初值 57.5 56.5 1400 美国成屋销售年率(万户) 5月 489 473(完)
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。
路透北京4月26日 - 中国证监会近日对前发审委员冯小树违法买卖股票罚没4.99亿元人民币并采取终身证券市场禁入措施，新华社周三为此发布时评称，严防金融腐败必须管住“关键权力”，并加大问责力度。
路透上海4月26日 - 中国湖北省财政厅周三公告称，当日采用定向承销发行方式发行了总额200亿元人民 币的一般和专项地方债，一般债包括三、五、七、10年期品种，中标利率3.65%、3.81%、3.98%、3.97%，较区 间下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮15%。 专项债含五、七、10年期品种，中标利率与同期限一般债一致，亦较区间下限上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模(亿元) 期限(年) 利率(%) 基准利率(% 上浮基点(bp) 上浮幅度(% ) ) 一般债券 24.5712 3 3.65 3.17 48 15 24.5712 5