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亚洲 | 2014年 6月 24日 星期二 07:20 BJT

****主要国家经济指标预测--6月24日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
    
    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段     预估值      前值
    6月24日(二)
    0600  瑞士贸易收支(亿瑞郎)                            5月                 顺差24.25
    0800  德国Ifo企业景气判断指数                         6月         110.2       110.4
                 企业现况指数                                         115.0       114.8
                 企业预期指数                                         105.9       106.2
    0800  意大利薪资通胀(较前月)                          5月           --         持平
                        (较上年同期)                                    --        +1.2%
    0900  意大利与非欧盟国家贸易收支(亿欧元)            5月初值         --     顺差16.5
    1145  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)             6月21日当周       --        +0.4%
    1255  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)           6月21日当周       --        +3.5%
    1300  美国房屋价格(较上月)                            4月           --        +0.7%
                      (较上年同期)                                      --        +6.5%
    1300  美国标普/Case-Shiller经季节调整20个大都会       4月
                               地区房价指数(较前月)                   +0.8%       +1.2%
                                           (较上年同期)              +11.6%      +12.4%
                               未经季节调整20个大都会
                               地区房价指数(较前月)                   +0.8%       +0.9%
    1400  美国消费者信心                                  6月          83.5        83.0
    1400  美国新屋销售年率(万户)                          5月          44.0        43.3
    1400  美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数            6月           --          正7
    2100  韩国消费者信心指数                              6月           --          105
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段      现值      预估值     
    6月23日(一)
    
    0135  日本制造业采购经理人指数(PMI)                6月初值         51.1        --           
   
    0700  法国Markit制造业PMI                          6月初值         47.8      49.5        
                    服务业PMI                                          48.2      49.4        
                    综合PMI                                            48          --         
    0730  德国Markit制造业PMI                          6月初值         52.4      52.5        
                    服务业PMI                                          54.8      55.7        
                    综合PMI                                            54.2        --         
    0800  欧元区Markit制造业PMI                        6月初值         51.9      52.2        
                      服务业PMI                                        52.8      53.3        
                      综合PMI                                          52.8      53.5        
    1230  美国芝加哥联储全国活动指数                   5月           正0.21       --       
    1300  美国Markit制造业PMI                          6月初值         57.5      56.5        
    1400  美国成屋销售年率(万户)                          5月           489       473(完)
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