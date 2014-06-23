欧洲经济：欧盟着眼于更简化的财政规定，因提振经济的压力升高

路透卢森堡6月20日 - 在经过数年的预算整顿后，欧盟将在今年底时检视财政规定，看看是否可以更加简化及更有效地用来刺激经济成长和就业。

欧盟的评估焦点将放在这些调整是否奏效，以及欧盟国家如今是否需要更好地协调经济政策。

欧盟执委会必须在12月14日完成评估。执委会可以提议调整送交给欧盟政府和欧洲议会的报告中的条款。但尽管评估不太可能调整一整套用来监控经济体及其附带目标的规定，但在改变解读方式上可能有关键作用。

该评估亦将检视规定是否有助于刺激经济成长和创造就业。

欧元区财长周四同意，欧盟的预算规定在2005年、2011年和2013年大幅修订后不应该再次调整，但各国政府应该充分使用欧盟稳定暨成长协定(Stability and Growth Pact)所赋予的转圜空间。