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亚洲 | 2014年 6月 23日 星期一 10:55 BJT

《汇市简讯》1.0750下方停止单被触发和澳元跌势推动美元/加元走低

0245 GMT

* 美元/加元1.0750下方的停止单触发后，汇价大幅下跌

* 澳元/美元在汇丰中国PMI数据公布后劲扬，亦起到推低美元/加元的作用

* 美元/加元下一支撑位在1.0650，此为0.9633/1.1279走势的38.2%回档位

* 周五数据公布后加拿大央行升息预期增强，支撑加元

* 加拿大最新的零售和CPI数据均高于预期

* 油价上涨亦支撑加元

(完)

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