更新版 1-新债招标：广东三期地方债利率比肩国债，自发自还未脱非市场化约束

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* 首次地方债自发自还，三期债利率均稍低于预期
* 各期地方债利率基本持平于同期限国债
* 非市场化因素继续主导自发地方债 (新增市场评论等更多内容)
路透上海6月23日 - 作为自发自还地方债的首个尝鲜者，中国广东省周一上午招标的三期地方债，利率稍低于预期，基本持平于同期限的国债。这显示地方政府自行组团发债，非市场化因素仍是主导，发行主体的信用风险等指标的定价作用继续被忽略。
中债发行快报显示，广东省上午招标的五、七和10年固息地方债，中标利率分别为3.84%、3.97%和4.05%；此前市场预测均值为3.87%、3.99%和4.07%。
上海一银行交易员表示，即使是自发自还，但与地方政府搞好关系等因素，仍导致今日广东三期债利率与国债基本持平。这与以前地方政府自行招标发债的情况，并无实质改观。
与自发自还的地方债相比，由财政部代发的地方政府债，利率一般要高出同期限国债10个基点(bp)或以上，地方政府与中央政府不同信用风险在发债定价上的差异，有所体现。
财政部今年批准上海等10个地区试点地方政府债自发自还，这被视作中国版市政债正式开启。在2014年4,000亿元人民币地方债发行规模内，上述10个地区试点地方债自发自还总规模为1,092亿元，期限分别含五年、七年和10年。
以下为今日三期债的具体情况：
五年期 七年期 10年期
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中标利率 3.84% 3.97% 4.05%
利率预测均值 3.87% 3.99% 4.07%
投标倍数 1.89倍 1.90倍 1.74倍
最新国债到期收益率曲线值 3.8364% 3.9599% 4.0515%
发行量 59.2亿元 44.4亿元 44.4亿元
广东省今日招标的三期地方债采用单一价格招标方式，标的为利率，6月24日开始计息，6月24日-6月26日进行分销。
发行公告要求，投标标位区间为招标日前1-5个工作日中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为五、七、10年的国债收益率算数平均值上下各浮动15%。据此计算，上述三期债的投标区间依次为3.27%-4.42%、3.37%-4.56%、3.44%-4.66%。
2014年地方政府债券自发自还试点包括上海、浙江、广东、深圳、江苏、山东、北京、江西、宁夏、青岛10个省市。并且规定五年、七年和10年债券比例为4:3:3。 (完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
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