更新版 1-新债招标：广东三期地方债利率比肩国债，自发自还未脱非市场化约束

* 首次地方债自发自还，三期债利率均稍低于预期

* 各期地方债利率基本持平于同期限国债

* 非市场化因素继续主导自发地方债 (新增市场评论等更多内容)

路透上海6月23日 - 作为自发自还地方债的首个尝鲜者，中国广东省周一上午招标的三期地方债，利率稍低于预期，基本持平于同期限的国债。这显示地方政府自行组团发债，非市场化因素仍是主导，发行主体的信用风险等指标的定价作用继续被忽略。

中债发行快报显示，广东省上午招标的五、七和10年固息地方债，中标利率分别为3.84%、3.97%和4.05%；此前市场预测均值为3.87%、3.99%和4.07%。

上海一银行交易员表示，即使是自发自还，但与地方政府搞好关系等因素，仍导致今日广东三期债利率与国债基本持平。这与以前地方政府自行招标发债的情况，并无实质改观。

与自发自还的地方债相比，由财政部代发的地方政府债，利率一般要高出同期限国债10个基点(bp)或以上，地方政府与中央政府不同信用风险在发债定价上的差异，有所体现。

财政部今年批准上海等10个地区试点地方政府债自发自还，这被视作中国版市政债正式开启。在2014年4,000亿元人民币地方债发行规模内，上述10个地区试点地方债自发自还总规模为1,092亿元，期限分别含五年、七年和10年。

以下为今日三期债的具体情况：

五年期 七年期 10年期

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中标利率 3.84% 3.97% 4.05%

利率预测均值 3.87% 3.99% 4.07%

投标倍数 1.89倍 1.90倍 1.74倍

最新国债到期收益率曲线值 3.8364% 3.9599% 4.0515%

发行量 59.2亿元 44.4亿元 44.4亿元

广东省今日招标的三期地方债采用单一价格招标方式，标的为利率，6月24日开始计息，6月24日-6月26日进行分销。

发行公告要求，投标标位区间为招标日前1-5个工作日中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为五、七、10年的国债收益率算数平均值上下各浮动15%。据此计算，上述三期债的投标区间依次为3.27%-4.42%、3.37%-4.56%、3.44%-4.66%。