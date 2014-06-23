香港新股：中国制药商绿叶IPO拟筹高至59.2亿港元--销售文件

路透香港6月23日 - 据路透周一获得的销售文件显示，中国制药商--绿叶制药集团有限公司拟在香港首次公开发售（IPO）筹高至59.2亿港元。

文件显示，这家主要从事治疗癌症、心血管疾病和糖尿病药品开发、生产及销售的企业，拟按每股5.38-5.92港元，发售9.9964亿股股份（未计超额配售权增发的股份），集资53.8-59.2亿港元，主要用于研发和并购。

发售股本当中66.8%为新股，余下为旧股。售股股东包括绿叶投资以及私募股权基金新天域资本旗下Beyond Border、鼎晖投资旗下CDH Flower、中信产业投资旗下CPE Greenery、新加坡GIC 旗下Tropical Excellence。

该公司同时锁定六名基础投资者，合共认购其2.8亿美元IPO股份，这些投资者分别为惠理基金、以色列基金OrbiMed、Prime Capital、Trivest Investment、麦格理基金以及五矿资本，单个认购金额介乎0.25-1亿美元。

该股今天开始路演，预算于7月3日定价，9日在联交所挂牌上市，上市编号为“2186.HK”。花旗 、瑞银 、中信里昂负责是次IPO安排。

据载于联交所的上市文件显示，绿叶制药前身为于1994年由烟台生物科技及胜利石油管理局烟台疗养院成立的烟台绿叶，主要产品为注射用七叶皂苷纳。2004年以“AsiaPharm”公司名称在新加坡交易所主板上市，其后先后收购抗癌注射剂希美纳、经营肿瘤科产品南京思科药业、心血管系统产品生产商北大维信以及糖尿病产品生产商四川绿叶宝光。2012年在新交所私有化并除牌。

该公司拥有29种产品，22种在研产品，预计新产品在2020年前上市，其中17种在2018年前上市。此外亦正开发七种面向海外市场的产品，其中四种正处于临床阶段并寻求在美国市场获批，其他三种产品则针对中国及美国市场进行同步开发。

2013年度，该公司的总收入为25.15亿元人民币，净利3.28亿元，分别按年增长18%及86%。肿瘤、心血管系统以及消化与化谢三类主要产品占收入比重分别为44%、29%及23%。（完）

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