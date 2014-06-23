离岸人民币：更多中外资银行开启苏州工业园区跨境贷款

路透北京6月23日 - 新加坡银行机构与苏州工业园区跨境业务试点启动后，多家中外资银行新加坡分行陆续对苏州工业园区内企业发放跨境贷款。中国建设银行 新加坡分行日前向苏州益而益电器制造公司、科蒂(中国)投资公司发放跨境人民币贷款，金额共计5,000万元。

上周，中国银行 、工商银行 、交通银行 已分别向苏州工业园区企业发放了中新跨境人民币贷款，标志着人民币跨境流动渠道进一步开展。

全球资产最大银行--工行上周四称，工行新加坡分行已为苏州工业园区内一家企业发放首笔1,000万元跨境人民币贷款，并依托新加坡人民币清算行的通用清算平台系统，实现了贷款资金从新加坡到苏州的实时清算。

而中行新加坡分行亦与中新苏州工业园开发集团股份有限公司以及苏州工业园区蓝天燃气热电有限公司分别签订了跨境人民币贷款合同，金额均为5,000万元；交通银行则为中新苏州工业园区市政公用发展集团有限公司发放了4,700万元贷款。

汇丰银行（中国）亦宣布，其苏州分行已协助两家位于苏州工业园区的企业从新加坡汇丰银行借入人民币贷款共计1.5亿元。

中国央行此前发布苏州工业园区跨境业务试点管理暂行办法，合格的新加坡银行机构可向园区企业发放跨境人民币贷款、股权投资基金人民币对外投资、园区内企业到新加坡发行人民币债券、个人经常项下及对外直接投资项下跨境人民币业务。

苏州工业园是地处苏州城东金鸡湖畔的高科技工业园区和现代化、园林化、国际化的新城区。该园区为中国和新加坡两国政府的重要合作项目，于1994年2月经国务院批准设立，同年5月实施启动，行政区域面积288平方公里，其中中新合作开发区规划面积80平方公里。