日本股市：日经触及五个月高点，受美联储政策前景及中国数据激励

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
石油及煤炭板块 也大幅上涨1.5%，是东证指数中表现最优的类股，受最近油价上涨的支撑。出光兴产 股价上涨2%。
仅过去一个月，日经指数就从5月12日所及的14,000点下方低位上涨了近10%，有些投资人已经开始担心股市可能开始修正。
东证股价指数14日相对强弱指标已升到13个月高位75--高于显示超买的70。
东证股价指数 在温和市况中上涨0.1%，报1,269.74点，JPX日经400指数 上涨0.1%至11,555.07点。(完)
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。