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亚洲 | 2014年 6月 23日 星期一 11:26 BJT

日本股市：日经触及五个月高点，受美联储政策前景及中国数据激励

石油及煤炭板块 也大幅上涨1.5%，是东证指数中表现最优的类股，受最近油价上涨的支撑。出光兴产 股价上涨2%。

仅过去一个月，日经指数就从5月12日所及的14,000点下方低位上涨了近10%，有些投资人已经开始担心股市可能开始修正。

东证股价指数14日相对强弱指标已升到13个月高位75--高于显示超买的70。

东证股价指数 在温和市况中上涨0.1%，报1,269.74点，JPX日经400指数 上涨0.1%至11,555.07点。(完)
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