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亚洲 | 2014年 6月 23日 星期一 14:27 BJT

《中国2014年地方债发行中标明细表》--6月23日

债券名称 招标时间 期限(年) 票面利率   发行规模(亿元) 投标倍数  
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   一期      6/13     3       4.00%        258          1.44
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   二期      6/13     5       3.99%        258          1.81
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  *三期      6/20     7       4.10%        183          1.56
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   合计                                    699       

  地方政府自发自还:

  债券名称   招标时间 期限(年) 票面利率 发行规模(亿元) 投标倍数  
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 *广东省       6/23     5        3.84%      59.2         1.89     
               6/23     7        3.97%      44.4         1.90  
               6/23    10        4.05%      44.4         1.74         
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   合计                                    148       

  注:*代表新增内容.(完)

 (整理 杨文纨； 审校 吴芳/边竞)
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