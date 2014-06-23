《交易视点》新股影响减退但资金面放松程度料不大，债券本周震荡为主--广发银行

路透上海6月23日 - 中国广发银行最新报告认为，本周进入六月下旬，在平稳度过6·20后，资金对整个市场的影响力度并未减轻；新股密集发行过后，本周资金相比之前有所放松，但放松程度不大，R014利率的上涨将开始带动R007；本周公开市场到期只有300亿，远小于上周，央行会继续小幅净投放100亿左右。

至于市场热议的停止正回购甚至逆回购，可能性很小。债券收益率会继续震荡，前期低点无法有效突破，或许还会被IRS带动上行。IRS保持向上的力量，有信心认为，R007在本周会迎来上涨，IRS则有进一步上行的空间。

总之，市场处于月末资金敏感时期，债券观望情绪依然很强，利率震荡。手里的债券可继续持有，轻仓者在金融债利率明显上涨时可以买入；IRS可以继续支付固定利率，以短端为主，并可以继续做窄1*5 spread。

**资金面平稳偏紧，债券震荡为主**

分别看，资金方面，本周将保持稳中偏紧，相比上周有所改善，但程度不大。R007很可能跟随R014出现明显上涨，甚至冲击4.0%。当然这一切都是短期的，当前敏感时期，央行必然会力保不会出现去年的紧张状况。只要能保住大行，那么全市场基本可以平稳度过月末。本周公开市场到期只有300亿，较上周继续缩小。

近期不少声音都在讨论正回购操作暂停的问题，甚至说还有逆回购。预期暂停可能性很小，逆回购完全不可能。现在央行通过减少正回购锁定资金量来平滑流动性波动，效果已经不错。如果未来资金紧张，每周正回购减至1次比较合理，即继续减小锁定资金规模。逆回购则完全不靠谱，与目前政策思路不符。只有极端情况下才可能操作。所以对本周资金面的判断是平稳偏紧，市场在谨慎和平稳中度过月末，6·20的阴影开始被冲淡。

债券方面，利率下降难度依然很大，尤其是在本周这种敏感时期。本周会以震荡为主，震荡的原因是R007上行，但绝对利率水平依然远低于债券。而且R007上涨幅度有限，难超4.0%。近期一项项利好刺激，给债券利率带来的跌幅并不大，可见边际影响开始明显减弱。

未来债券利率下降靠的是平稳的资金面，较低的回购利率，而不是消息刺激带来的短期快速下降。或者叫价值投资更加合适，收益率会在机构的前瞻后顾中慢慢下去。现在3年金融债超过repo 1y高达110bp，远超之前的50bp均值，机会就蕴藏在其中。综上，建议交易盘如果还空余较多仓位，可以在本周资金收紧导致利率反弹时买入金融债，尤其是3、5年品种。7年也不错，10年的不是很推荐。

IRS repo 1y一直在3.4%到3.5%之间震荡，原因不难理解，R007总是维持低位，反弹力度有限。而且由于IRS下行速度太快，其处于目前的位置，有些无所事事的感觉。继续下降没有空间，想反弹又受到R007牵制。不过这一切本周将有所改变。资金面有所改善，源于新股发行结束，但月末因素不可忽视，拭目以待R014带动R007利率上涨。如果是温和上涨，则repo 1y 3.45%的位置可以看做短期的底部，若跳涨，那么repo IRS的上方空间更大。

预期逐步温和上涨的可能性很大。上周末R007已经来到3.5%，已经超过repo 1y 3.45%。至少从短期来看，IRS上行的概率非常大。如果手中没有债券持仓，并且风险厌恶，可以继续做窄repo 1*5，目前46bp较宽，而且pay短端的carry压力比之前小得多，只有十几bp。

综上如果IRS仓位轻，目前可以继续支付repo IRS，整体保持pay side敞口。在乎风险的可以做窄repo 1*5；如果支付固定利率的仓位已经较重，那么就持有，并在IRS冲高后卖掉止盈。因为毕竟资金不会长期紧张，R007冲高后会出现回落。

**上周市场回顾：新股发行可能是资金面最紧张的时刻**

上周资金面开始收紧，新股发行是导火索，加上临近月末，不少机构对跨月资金的需求大幅增加，R014、R021利率明显上涨，最终令资金面进入偏紧状态。不过相比去年，市场已经平稳的多，公开市场继续小幅净投放。总体来看，这或许就是资金最为紧张的时期，新股发行完毕后，资金紧张局面会有所缓解。接下来难有紧张局面出现。

债券方面，上周收益率先降后升，周初受到定向降准扩大到股份制银行的影响，金融债整体下降8bp以上，国债也小幅下降。但消息的刺激明显比之前几次弱了很多，市场更担心未来资金情况如何。后半周市场迎来新股发行，冻结资金在2，000亿左右。加上进入下半月，各种跨月资金需求增多，R021和R014接连上涨，债券抛盘更多，收益率基本回到之前水平。接下来就是震荡，市场在等待资金状况的进一步明朗。

IRS上周小幅下降，走势与债券类似，也是先降后升。周初repo 1y一度从3.5%降至3.38%，后来由于资金收紧，利率快速上行。无奈R007始终被开盘利率定在3.1%附近，repo IRS 1y止步于3.45%。这个利率已经反应了市场对资金面收紧的预期，不过3.45%还是略低，一旦资金收紧，R007必然冲击4%。而且，虽然repo IRS下降了，但降速很慢，能感觉到下方pay side力量充足。

总体来看，上周债券在多空因素交织的影响下，宽幅震荡，由于资金利率尚且稳定，所以债券利率上涨比较矜持。IRS最终小幅下降，同样是R007持续偏低的影响，跨月资金需求最终会推高R007水平，带动IRS上涨。

**美元利率互换市场：两头上涨，中间下跌**

上周互换曲线涨跌互现，上涨集中在短端1-3Y和长端30Y，而下跌主要在曲线中部的5-10Y，呈现出“两头上涨，中间下跌”的形态，不过各期限的变动的幅度很小，基本在1BP左右。前2个工作日因美国较好的经济数据，曲线有所上涨。周三FOMC会议决定继续维持联邦基准利率在0-0.25%的宽松水平和削减每月资产购买规模至350亿美元，总体来说没有超预期的行动。但是，市场往往更关注美联储官员的讲话，耶伦偏“鸽派”的言论表示QE结束后低利率将会维持相当长的一段时间以保证美国经济平稳复苏，随后各个期限均有大幅度的下跌，最终回吐了前几日的涨幅。

美国经济数据总体来说利好因素较多，特别是5月CPI环比+0.4%，创2013年2月来最大升幅。具体数据如下：6月纽约联储制造业指数19.28，创4年新高；5月工业产出环比+0.6%，预期+0.5%；5月CPI环比+0.4%，创2013年2月来最大升幅，预期+0.2%；5月核心CPI环比+0.3%，预期+0.2%；6月费城联储制造业指数17.8，为2013年9月来最高。

不如预期的数据主要是在房地产领域，新屋开工总数年化和营建许可总数均不如预期，具体数据：5月新屋开工总数年化100.1万户，预期103.0万户；5月营建许可总数99.1万户，预期105.0万户。

6月FOMC会议上美联储没有任何超预期的决议，对未来的经济增长仍然较为乐观，不过对目前金融市场的低波动性提出了担忧，而对于何时加息还得看具体的经济增长和就业市场复苏的情况。此外，耶鲁还是表示QE结束后美联储将在相当长的一段时间维持低利率以保证经济复苏。

外围因素方面，总体的宽松形势没有改变。欧洲央行多位人员表达了欧元区正在实行的政策的支持看法，欧洲的宽松政策将稳定实施；日本黑田东彦认为日本经济正在温和复苏，通胀会达到2%的目标，日本央行委员也都认为目前的QQE正在发挥作用，不会停止QQE；英国央行表示是否加息会视产能闲置减少证据而定，并且就算是加息也是循序渐进的；中国央行近期也进行了定向降准。伊拉克局势持续恶化，ISIS制造了一个针对政府军的屠杀惨案，国际的制裁和美国的反应还在观察中，会否会对中东局势和能源形势产生影响还需进一步关注。

本周操作观点方面，上周三在美联储鸽派言论之后，利率出现了大幅下行，不过在随后的两个工作日，多空双方处于胶着状态。本周将继续发布各类美国经济数据，主要是房屋销售，耐用商品订单和个人收入及消费相关的数据。预计总体来说经济数据还是利好的，不过房屋销售有可能会低于预期。伊拉克方面，其本身对短期利率的影响比较有限。故预期本周互换曲线极有可能是震荡上行的态势。如果在本周互换利率出现一定幅度的下跌，建议在2年的位置支付固定收取浮动。（完）