香港已公布经济指标--2014/6/23

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按年 % 2014年4月 零售销售值 -9.8 -1.5 +20.7 2014年4月 零售销售量 -9.5 -2.5 +19.4 2014年4月 综合消费物价指数(CPI) +3.7 +3.9 +4.0 2014年4月 甲类消费物价指数(CPI +3.9 +4.3 +4.7 A) 2014年第一季 本地生产总值(GDP) +2.5 +2.9 +2.9 -------------------------------------------------------------------------------------------- 14年3月-5月% 14年2月-4月% 13年3-5月% 失业率 3.1 3.1 3.4 -------------------------------------------------------------------------------------------- （以下以10亿港元为单 当月 前月 上年同期 位） 2014年4月 贸易赤字／盈余 -55.29 -50.37 -42.7 注: *为已经更新 ^经修订数据。（完） （路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com） ***如欲提取相关资料，请在下列代码上按左鼠键两次*** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大....... 日本......... 欧洲............... 台湾......... 中国.......... 已公布经济指标一览 美国............... 日本......... 欧洲............... 韩国......... 中国................. 香港......... 澳洲.............. 台湾.........
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。