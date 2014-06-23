韩国汇市：韩元走强，受中国公布PMI数据乐观的提振

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透首尔6月23日 - 韩元兑美元 周一走强，受中国公布乐观采购经理人指数(PMI)数据后风险资产投资意愿增强的提振。
“中国公布PMI数据后，市场看来在上探1,017-8阻力位，”一位本地银行交易员称。
0256GMT，韩元/美元报1,017.6，较周五本地收盘水准1,020.6升0.3%。
0256GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,017.6 1,020.6
日圆/韩元 9.9853/765x 9.9962
韩国公债期货 * 106.42 106.43
韩国综合股价指数 1,978.13 1,968.07
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
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新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。