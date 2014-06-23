版本:
中国
亚洲 | 2014年 6月 23日 星期一 11:20 BJT

韩国汇市：韩元走强，受中国公布PMI数据乐观的提振

路透首尔6月23日 - 韩元兑美元 周一走强，受中国公布乐观采购经理人指数(PMI)数据后风险资产投资意愿增强的提振。

“中国公布PMI数据后，市场看来在上探1,017-8阻力位，”一位本地银行交易员称。

0256GMT，韩元/美元报1,017.6，较周五本地收盘水准1,020.6升0.3%。

0256GMT 上日收市价

---------------------------------------------------

韩元/美元 1,017.6 1,020.6

日圆/韩元 9.9853/765x 9.9962

韩国公债期货 * 106.42 106.43

韩国综合股价指数 1,978.13 1,968.07

---------------------------------------------------

* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 石冠兰 审校 孙茉莉)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐