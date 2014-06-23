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亚洲 | 2014年 6月 23日 星期一 11:25 BJT

澳新汇市：汇丰中国PMI扶助澳元劲升，新西兰元亦受带动

“6月PMI初值显示，中国经济开始好转。国内和外部需求都继续增长，”汇丰分析师在PMI报告中称。

澳元兑日圆 升至96.31，接近4月录得的2014年高点96.52。若突破该水平，可能回升至2013年中以来高点。

投资者也对新西兰元抱有热情，推动其兑美元、日圆和欧元上涨。

新西兰元兑美元 升0.4%至0.8732美元，略低于上周触及的六周高点0.8736美元和5月创下的三年高点0.8779美元。

新西兰元近期支撑位在0.8680美元，上档卖压可能在0.8736附近。(完)

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(编译 洪曦/朱晓军；审校 张涛/白云)
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