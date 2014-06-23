澳新汇市：汇丰中国PMI扶助澳元劲升，新西兰元亦受带动

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
“6月PMI初值显示，中国经济开始好转。国内和外部需求都继续增长，”汇丰分析师在PMI报告中称。
澳元兑日圆 升至96.31，接近4月录得的2014年高点96.52。若突破该水平，可能回升至2013年中以来高点。
投资者也对新西兰元抱有热情，推动其兑美元、日圆和欧元上涨。
新西兰元兑美元 升0.4%至0.8732美元，略低于上周触及的六周高点0.8736美元和5月创下的三年高点0.8779美元。
新西兰元近期支撑位在0.8680美元，上档卖压可能在0.8736附近。(完)
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(编译 洪曦/朱晓军；审校 张涛/白云)
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。