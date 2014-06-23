韩国股市：早盘反弹，中国制造业PMI提振人气

路透首尔6月23日 - 韩国股市周一早盘反弹，上个交易日创出八周最大单日跌幅之后出现逢低买盘，而中国6月制造业PMI数据亦提振此间市场人气。

0256GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 涨0.5%报1,978.13点，最高升至1,979.67。该指数上周五跌1.2%，为4月25日以来最大单日百分比跌幅。

“乐观数据肯定会激励人气，但效果不会持久，因投资者必须考虑到这只是初步调查结果，” Shinhan Investment Corp的分析师Han Beom-ho说到中国6月制造业采购经理人指数(PMI)时表示。

汇丰(HSBC)周一公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，6月PMI初值数据续升至50.8，创下去年11月以来最高，上月终值为49.4，路透对11位分析师的调查预估中值为49.7。