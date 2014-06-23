韩国股市：早盘反弹，中国制造业PMI提振人气

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透首尔6月23日 - 韩国股市周一早盘反弹，上个交易日创出八周最大单日跌幅之后出现逢低买盘，而中国6月制造业PMI数据亦提振此间市场人气。
0256GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 涨0.5%报1,978.13点，最高升至1,979.67。该指数上周五跌1.2%，为4月25日以来最大单日百分比跌幅。
“乐观数据肯定会激励人气，但效果不会持久，因投资者必须考虑到这只是初步调查结果，” Shinhan Investment Corp的分析师Han Beom-ho说到中国6月制造业采购经理人指数(PMI)时表示。
汇丰(HSBC)周一公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，6月PMI初值数据续升至50.8，创下去年11月以来最高，上月终值为49.4，路透对11位分析师的调查预估中值为49.7。
海外与国内机构投资者买超，接近日中时合计买超780亿韩元(7,664万美元)韩股，支撑大盘。(完)
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。