欧洲金融：欧盟修补税务漏洞，防止跨国企业利用各国不同税规避税

《专栏》中国2017年二季度政策趋势：金融监管趋严，货币稳健中性
（作者为郑联盛、肖立晟、王宇哲、杨晓晨、周济。其中郑联盛为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，肖立晟、杨晓晨、王宇哲、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。） 摘要：
路透卢森堡6月20日 - 欧盟周五采取行动修补税务漏洞，防止跨国企业利用不同国家的赋税规定来降低税额，终结了数月来的协商并有望提振欧盟成员国的税收。
“目标在于修补目前的漏洞，防止企业集团利用各国税规差异，使集团内某类获利可以不用纳税，”财长们在声明稿中表示。
欧盟此次调整了所谓母公司和子公司规定，以解决“混合贷款安排”所衍生的问题。
法国财长萨潘(Michel Sapin)表示，一些狡猾之徒利用避免双重课税的(欧盟)规定成功逃税。萨潘对欧盟行动表示欢迎。他称，“这将意味着政府国库会有更多资金进帐。”(完) (编译 戴素萍 审校 张荻)
（作者为郑联盛、肖立晟、王宇哲、杨晓晨、周济。其中郑联盛为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，肖立晟、杨晓晨、王宇哲、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。） 摘要：
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
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