欧洲金融：欧盟修补税务漏洞，防止跨国企业利用各国不同税规避税

路透卢森堡6月20日 - 欧盟周五采取行动修补税务漏洞，防止跨国企业利用不同国家的赋税规定来降低税额，终结了数月来的协商并有望提振欧盟成员国的税收。

“目标在于修补目前的漏洞，防止企业集团利用各国税规差异，使集团内某类获利可以不用纳税，”财长们在声明稿中表示。

欧盟此次调整了所谓母公司和子公司规定，以解决“混合贷款安排”所衍生的问题。

法国财长萨潘(Michel Sapin)表示，一些狡猾之徒利用避免双重课税的(欧盟)规定成功逃税。萨潘对欧盟行动表示欢迎。他称，“这将意味着政府国库会有更多资金进帐。”(完) (编译 戴素萍 审校 张荻)