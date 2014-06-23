中国债市动态：现券收益率及IRS略涨，因汇丰PMI初值升至荣枯线上方

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透上海6月23日 - 中国银行间市场周一现券收益率及IRS均略上行，因早间公布的汇丰制造业PMI初值今年首度重回荣枯线上方，显示微刺激政策渐有成效，二级市场稍有承压，但总体观望气氛占主，成交偏清淡。
“现券(收益率)和IRS都稍微上来一点，和汇丰PMI初值有关系，加上资金也不见得有多宽松。”广发银行交易员吴思捷称。
随着中国政府稳增长的微刺激政策逐渐显现效果，制造业企稳的态势愈发明显。中国6月汇丰制造业PMI初值升至50.8，创下去年11月以来最高，上月终值为49.4，路透对11位分析师的调查预估中值为49.7。
吴思捷并指出，本周资金面走势将是主要影响因素，一方面要关注央行公开市场操作，此外，周二开始七天质押式回购 可以跨过半年末，目前七天和14天品种价差已达115基点(bp)，预计明日七天回购利率还有上升空间。
“七天(回购)如果上4%的话，IRS估计还会往上一点，但大幅上行的可能性不大，除非资金特别紧张。”他称。
央行公开市场一级交易商本周仍可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求。上周央行连续第六周净投放，在定向降准超预期等资金多渠道投放背景下，机构认为流动性只是暂时波动，半年末资金料仍不会大幅收紧。
上海一商业银行交易员还提到，早间广东地方政府债作为首只地方债自发自还试点招标，中标利率均略低于预期，且基本接近同期国债利率，主要是非市场因素占据主导，对二级影响并不大。
业内人士周一透露，中国广东省作为自发自还地方债的首个尝新者，上午招标的五、七及10年期品种中标利率均略低于预期，且基本接近最新的同期限国债估值水平。
剩余期限约6.5753年的国开行固息债140203券最新报价对应收益率 为4.915%/4.875%，上日尾盘为4.91%/4.86%。
中金所五年期国债期货主力合约TF1409 早盘收报94.52元，较上日结算价跌0.038元，或0.04%。(完) (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。