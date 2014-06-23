中国债市动态：现券收益率及IRS略涨，因汇丰PMI初值升至荣枯线上方

路透上海6月23日 - 中国银行间市场周一现券收益率及IRS均略上行，因早间公布的汇丰制造业PMI初值今年首度重回荣枯线上方，显示微刺激政策渐有成效，二级市场稍有承压，但总体观望气氛占主，成交偏清淡。

“现券(收益率)和IRS都稍微上来一点，和汇丰PMI初值有关系，加上资金也不见得有多宽松。”广发银行交易员吴思捷称。

随着中国政府稳增长的微刺激政策逐渐显现效果，制造业企稳的态势愈发明显。中国6月汇丰制造业PMI初值升至50.8，创下去年11月以来最高，上月终值为49.4，路透对11位分析师的调查预估中值为49.7。

吴思捷并指出，本周资金面走势将是主要影响因素，一方面要关注央行公开市场操作，此外，周二开始七天质押式回购 可以跨过半年末，目前七天和14天品种价差已达115基点(bp)，预计明日七天回购利率还有上升空间。

“七天(回购)如果上4%的话，IRS估计还会往上一点，但大幅上行的可能性不大，除非资金特别紧张。”他称。

央行公开市场一级交易商本周仍可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求。上周央行连续第六周净投放，在定向降准超预期等资金多渠道投放背景下，机构认为流动性只是暂时波动，半年末资金料仍不会大幅收紧。

上海一商业银行交易员还提到，早间广东地方政府债作为首只地方债自发自还试点招标，中标利率均略低于预期，且基本接近同期国债利率，主要是非市场因素占据主导，对二级影响并不大。

业内人士周一透露，中国广东省作为自发自还地方债的首个尝新者，上午招标的五、七及10年期品种中标利率均略低于预期，且基本接近最新的同期限国债估值水平。

剩余期限约6.5753年的国开行固息债140203券最新报价对应收益率 为4.915%/4.875%，上日尾盘为4.91%/4.86%。