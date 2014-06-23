台湾债市：RP利率靠向区间高位，短票利率高吸引资金转进

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透台北6月23日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周一靠向区间高位。因短票利率走高吸引投信资金解约转进，令交易商不得不调高RP利率以确保调度无虞。
交易员认为，由于本周有逾900亿台币的公债/公司债和金融债将交割，且季底效应开始出现，在短票端利率居高不下的状况下，RP利率可能有走高的机会。
〞买票利率比较高，这时有人就不是好朋友了。投信这一、两周毫不留情就是解。〞一位大型证券商交易员说。
另一家大型票券商交易员则指出，今日短票无论免保与自保的成交利率都走高，债券RP有不少资金解约流向短票，所以只能拉高跨月公司债利率。
证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，0.54%比重较高。跨月可成交至0.54-0.55%，约同上日；30天内公司债RP利率主要交投在0.64-0.65%，0.65%比重增加。
票券商成交利率大致同上日。主要大型票券商10天左右公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.48-0.55%；跨月公司债利率成交见0.55-0.60%；极短天期公司债利率降至0.40-0.48%。
今日有永丰银行25亿金融债、统一 58亿公司债、达丽建设 5亿公司债交割。
本周公债/公司债/金融债发行总额初估924亿台币，余日发行情况为：周二兆丰银71亿金融债、中国输出入银10亿金融债、南亚 100亿公司债；周三台银55亿金融债、新光银25亿金融债；周四台湾工银10亿金融债、中国信托银150亿金融债；周五信义房屋 30亿公司债、台银35亿金融债、五年期公债预计350亿台币。
至于本周还本情况为：周三第一银行50亿台币金融债、周四土地银行20亿台币金融债。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
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