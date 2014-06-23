中国金融：银监会对简政放权及事中事后管理配套措施作出明确规制

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透北京6月23日 - 中国银监会周一下发通知，对简政放权及事中事后管理配套措施作出明确规制，包括做好取消行政审批项目落实工作，抓紧做好下放管理层级行政审批项目的衔接工作，协调做好同质同类准入事项一致性工作三个方面。
通知称，对取消的行政审批事项坚决及时停止审批，不得拆分、合并或重组后以新的名义、条目变相审批；对下放管理层级的审批项目做好衔接工作，严格约束和防范明放暗收等行为，理顺审批关系，建立监管权责对等的审批体系。
“此次印发通知是银监会自加担子，削手中的权、去部门的利，进一步推进行政审批制度改革的重要举措。”银监会有关负责人表示。
该通知规定，政策性银行、商业银行、金融资产管理公司高级管理人员在同一机构内部平级调岗转任时，实行事后报告制，并无须提交原岗位离任审计报告；银行业金融机构高级管理人员跨行平级调动，由银监局审批的，应简化程序和材料报送要求。
通知并称，对董事和高级管理人员任职资格核准，各银监局应保持审核标准和程序一致，做到运作透明、程序严密，任职资格的申请材料严格按照银监会《行政许可事项申请材料目录及格式要求》报送，除银监会另有规定外，不得附加要求。
此外，银监会对机构准入辅导要按照可研、论证、受理三个阶段开展工作，充分与申请人沟通并进行前期辅导；对董事和高级管理人员任职资格核准要遵循统一的“考核、考试和考察”程序。
上述负责人称，目前银监会已将原有12大项行政审批项目，清减3项，保留9项，完成《中资商业银行行政许可事项实施办法》、《外资银行行政许可事项实施办法》、《农村中小金融机构行政许可事项实施办法》的修订。
本月初国务院发布通知，将派出八个督察组，对各个部委和地方政府稳增长、促改革、调结构、惠民生的政策执行情况进行督察。其中，四个督查组分别负责督查国务院有关部门、单位，另四个督查组则分别负责督查部分省（区、市），督查工作预计会在本月25日开始。 （完） (发稿 李贺; 审校 曾祥进)
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。