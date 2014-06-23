版本:
中国
亚洲 | 2014年 6月 23日 星期一 17:11 BJT

更新版 2-中国汇市：人民币微幅收贬，月底前区间振荡维稳格局料持续

* 人民币微幅收贬，与中间价同向
    * 汇丰制造业PMI初值优于预期一度引导结汇
    * 区间振荡的维稳格局料于月底前持续

 (更新收盘报价和评论)
    路透北京6月23日 - 中国人民币兑美元 周一微幅收贬。中间价随隔夜美元走
势稍低开。交易员反映早间公布的汇丰制造业PMI初值好于预期，但市场在试探升值未果后
又在大行购汇引领下回落。
    
    他们认为，近期人民币汇率区间振荡格局较为明显，市场也更倾向于观望，预计月底之
前这种情况都会持续。从中间价和成交价来看，都有监管层维稳迹象，价格波动范围明显缩
窄。
    
    一城商行交易员说，月底之前客盘购汇量仍有可能较大，贬值压力仍然存在，包括从客
户了解到短期汇率仍看到6.23~6.25元区间。不过从实际成交情况来看，汇率上下方都有力
量限制波动。
            
    一外资行交易员表示，近期来看中间价引导人民币升值的意图并不明显，这与前期形成
对比，预计短期内汇价有可能稳定在6.20~6.25元区间之内。
    
    “过了6月底我们认为央行还有引导人民币走升一点，因为整体上看经济有一些复苏的
迹象。”她表示，今天的汇丰PMI初值“远好于预期”。
            
    随着中国政府稳增长的微刺激政策逐渐显现效果，制造业企稳的态势愈发明显。中国6
月汇丰制造业PMI初值升至50.8，创下去年11月以来最高，上月终值为49.4，路透对11位分
析师的调查预估中值为49.7。 

    全球汇市方面，澳元和新西兰元周一双双跳涨约0.5%，此前汇丰中国6月制造业采购经
理人指数(PMI)显示中国制造业实现六个月来首次扩张。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
   在岸市场人民币兑美元            今日           上日      升贬
    即期成交价格                  6.2266         6.2260    -0.01%
          中间价                  6.1557         6.1524    -0.05%
    成交额                      122亿美元                     
                                                              
  日内相对于中间价最大波幅  -1.18% (上限±2%)     日高      日低
        日内波动幅度(pips)          58           6.2228    6.2286
    2014年来即期升贬值幅度        -2.77%                      
 1年期美元/人民币掉期升水<         720                        
               CNY1Y=CFXS>                                
                                                              
 离岸人民币市场,北京时间17         今日           上日        
                       :04                                
     1年期NDF                   6.2365/90        6.2363       
             CNH即期            6.2258/65        6.2267       
 
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 李然; 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐