更新版 2-中国汇市：人民币微幅收贬，月底前区间振荡维稳格局料持续

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
* 人民币微幅收贬，与中间价同向 * 汇丰制造业PMI初值优于预期一度引导结汇 * 区间振荡的维稳格局料于月底前持续 (更新收盘报价和评论) 路透北京6月23日 - 中国人民币兑美元 周一微幅收贬。中间价随隔夜美元走 势稍低开。交易员反映早间公布的汇丰制造业PMI初值好于预期，但市场在试探升值未果后 又在大行购汇引领下回落。 他们认为，近期人民币汇率区间振荡格局较为明显，市场也更倾向于观望，预计月底之 前这种情况都会持续。从中间价和成交价来看，都有监管层维稳迹象，价格波动范围明显缩 窄。 一城商行交易员说，月底之前客盘购汇量仍有可能较大，贬值压力仍然存在，包括从客 户了解到短期汇率仍看到6.23~6.25元区间。不过从实际成交情况来看，汇率上下方都有力 量限制波动。 一外资行交易员表示，近期来看中间价引导人民币升值的意图并不明显，这与前期形成 对比，预计短期内汇价有可能稳定在6.20~6.25元区间之内。 “过了6月底我们认为央行还有引导人民币走升一点，因为整体上看经济有一些复苏的 迹象。”她表示，今天的汇丰PMI初值“远好于预期”。 随着中国政府稳增长的微刺激政策逐渐显现效果，制造业企稳的态势愈发明显。中国6 月汇丰制造业PMI初值升至50.8，创下去年11月以来最高，上月终值为49.4，路透对11位分 析师的调查预估中值为49.7。 全球汇市方面，澳元和新西兰元周一双双跳涨约0.5%，此前汇丰中国6月制造业采购经 理人指数(PMI)显示中国制造业实现六个月来首次扩张。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2266 6.2260 -0.01% 中间价 6.1557 6.1524 -0.05% 成交额 122亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -1.18% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 58 6.2228 6.2286 2014年来即期升贬值幅度 -2.77% 1年期美元/人民币掉期升水< 720 CNY1Y=CFXS> 离岸人民币市场,北京时间17 今日 上日 :04 1年期NDF 6.2365/90 6.2363 CNH即期 6.2258/65 6.2267 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李然; 审校 曾祥进)
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。