全球金融：各国央行担忧债券收益率上扬，转进股票以分散风险--调查

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
**美元为王**
他们称，对于股票是否较一年前为更有吸引力的资产，同意及否定的央行数量占一半。
对主权债信评级为A的债券和储蓄的正面看法出现最大变化，59%的受访者表示，目前这些资产较一年前更有吸引力。61%的受访者对储蓄持同样看法。
另外，84%的受访者认为，对冲基金的吸引力低于一年前，77%的受访者对于大宗商品和抵押支持证券(MBS)给出同样看法。
美国公债收益率上升的前景极大地提振了美元吸引力，79%的受访者指称，美元看起来较一年前更有吸引力。
逾70%的受访者出于相似的原因对英镑表达了同样的看法。三分之二的受访者表示，人民币更有吸引力，因为人民币表现相当强劲，而且中国经济影响力日渐提高。
汇丰负责央行及储备管理的全球主管Christian Deseglise称，“在全球挑战性的环境里，该调查凸显了各资产类别间许多引人瞩目的趋势，其中包括资产和货币的持续多样化，尤其是市场对人民币的投资兴趣越来越高，”汇丰发起了这次调查。
欧元区、日本及瑞士央行有可能进一步放宽货币政策的前景，使各央行对欧元、日圆及瑞郎的看法混沌不清。近三分之二的受访者称，欧元吸引力低于一年前，逾80%的受访者认为欧元和瑞郎也是同样情况。
各央行借出证券数量似乎不断上升，约三分之二的受访者指称，他们要么已借出资产，要么正在考虑这样做。(完)
(编译 龚芳/于春红; 审校 孙茉莉)
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
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