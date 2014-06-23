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货币新闻 | 2014年 6月 23日 星期一 12:55 BJT

《投资焦点》股市投资人在市况平静时需另觅新的对冲风险之道

这些对冲手段用于保护投资者免受升息冲击，其中一种期权的持有者可以进行固定利率和市场利率的互换。

如果股价上涨而波动性保持低位，不论购买期权多么廉价，都会损及回报。但采取和市场方向总体无关联的投资策略，可以增强投资组合的表现。

这类策略包括购买多空仓位相互抵消的股市基金，从而保持基金的“市场中性”；以及通常借助于算法、寻求利用价格异常波动的套利策略。

理论上，这些策略在高波动时期可以表现出众。高波动时期，价格大幅起伏，使得买入机遇难以把握。

“我们希望获得保护，市场中性策略应该能满足这点，”组合式基金Octopus Investments投资主管Oliver Wallin表示，“我认为，在结构良好的投资组合中，它们占据着很好的位置。”(完) (编译 戴素萍/许娜/朱晓军；审校 高琦/龚芳)
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