路透调查：2014/15年度黑海地区小麦出口量料仅下降3%，收成前景良好

* 预估中值显示，2014/15年度俄罗斯小麦出口量为1,900万吨

* 预估中值显示，乌克兰小麦出口量为900万吨

* 预估中值显示，哈萨克斯坦小麦出口量为700万吨

路透莫斯科6月20日 - 路透调查显示，在2014/15市场年度，俄罗斯、乌克兰和哈萨克斯坦的小麦总体出口量料仅下滑3%，因为虽然播种面积减少且缺乏必要的融资支持，但该负面影响料部分被有利的天气因素所抵消。

上述三个国家是全球重要的小麦出口国，他们通过黑海出口的小麦主要提供给北非和中东的消费者。对15位贸易商和分析师进行的调查显示，预估三个国家在始于7月1日的2014/15年度，将总计出口3,500万吨小麦。

俄罗斯小麦出口的小幅上升料也不足以弥补乌克兰和哈萨克斯坦出口的下滑。

分析师普遍预期，尽管此前担忧乌克兰危机和俄-乌紧张关系将给小麦供应和贸易带来政治风险，但上述三国仍有望连续第二年实现农作物的大量出口。

三个国家的2014年农作物总产量预计可持平于上年，鉴于重要产区近期获得降雨，种植前景改善，小麦产量有望达到8,800万吨。

在收成好的年景，三个国家的小麦出口量可占到全球小麦出口市场的约四分之一。预计他们在新年度的供应将助长全球小麦市场料供应过剩局面，从而令国际小麦价格承压。

“产量将是巨大的，”一位专门研究俄罗斯小麦的交易商说道，“出口不会低于去年的。”

调查显示，2014/15年度，俄罗斯小麦产量预计将增长2%至5,300万吨，出口料达到1,900万吨。根据美国农业部(USDA)报告，当前年度的俄罗斯小麦出口量将达1,850万吨。

调查还显示，2014/15年度，乌克兰小麦出口料降至900万吨，USDA报告估计该国当前年度出口量为950万吨。哈萨克斯坦包括面粉在内的小麦出口量料为700万吨，较上年同期下降12.5%，小麦产量料为1,450万吨，增加4%。（完）