中国资管：上周银行理财产品发行697款，1月以下产品收益上升52个基点

路透北京6月23日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理财周报显示，上周 （6月14日-6月20日）54家银行共发行了697款理财产品，发行银行数较上期报告增加12家，产品发行量增加15 3款。 上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共118款，市场占比为21.69%；非保本型理财产 品共426款，市场占比为78.31%。 上周银行理财产品发行情况概览： 类别 发行数 平均预期收益率 环比数量变化 债券和货币市场类 277 +92 其中：人民币 246 5.02% 外币 31 3.26% 组合投资类 382 5.42% +46 融资类 4 6.25% -2 结构性产品 31 6.37% +16 注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。 上周理财产品的期限和预期收益率情况： 期限 发行款数 平均预期收益率 上期收益 1个月（含）以下 12 4.23% 3.71% 1个月至3个月（含） 352 5.20% 5.17% 3个月至6个月（含） 185 5.20% 5.28% 6个月至1年（含） 131 5.34% 5.46% 1年以上 17 6.05% 5.65% 没有无固定期限产品发行 上周35家银行共发行了246款人民币债券和货币市场类理财产品。期限最短为7天，最长为730天；预期年 化收益率最低2.60%，最高为6.80%，与上期报告相比最低预期收益率上升10个基点，最高预期收益率上升90个 基点。 上周人民币债券和货币市场类产品收益率分布： 期限 产品数量（款 占比 平均预期年收益率 ） 1个月以下 7 2.85% 3.66% 1个月至3个 136 55.28% 4.96% 月 3个月至6个 65 26.42% 5.09% 月 6个月至1年 35 14.23% 5.28% 1年以上 3 1.22% 5.97% 上周7家银行共发行31款外币债券和货币市场类理财产品，美元债券和货币市场类理财产品16款，平均预 期收益率为3.09%。 **170款产品实现最高预期收益率** 研究所监测数据显示，上周有842款产品到期，所有公布了到期收益率的170款产品均实现最高预期收益率 。 上周到期理财产品的投资对象中组合投资类和债券与货币市场类产品数量相当。债券和货币市场工具类产 品413款，结构性产品36款，其中人民币债券类产品平均到期收益率为5.71%，较上期报告上升48个基点；外币 债券类产品平均到期收益率为2.37%，较上期报告下降47个基点。 上周到期收益率达到6.00%及以上的产品共有20款，所有产品均为人民币产品。 到期收益率最高的产品为兰州银行发行的“君享百合”系列6002号个人理财产品，该债券与货币市场类产 品期限为92天，实现了6.60%的年化收益率。 截至6月20日，正在运行的205款QDII理财产品中，近一年累计收益率为正的理财产品有185款（占比90.24 %），所有产品近一年的平均净值增长率为12.32%。其中，花旗银行的“百达基金-医药”位列产品收益榜首位 ，其近一年的累计收益率为39.37%。 从银行性质看，中资银行正在运行的16款QDII理财产品的近一年累计收益率为正，招商银行的<600036.SS > “德盛总回报亚洲股票基金链接”产品以21.15%的近一年累计收益率排名第一。外资银行正在运行 的189款QDII理财产品中，有169款产品（占比89.42%）近一年累计收益率为正。（完） (整理 李贺; 审校 林高丽)