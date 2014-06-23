中国货币市场：回购利率窄幅波动，资金供给仍存结构不平衡

路透上海6月23日 - 中国银行间资金市场周一主要质押式回购利率 窄幅波动；资金整体供给仍不算宽松，尤其是结构仍存不平衡，大行仍倾向于多出价格较高的跨月资金，隔夜及七天资金则稍显紧俏。

业内人士并指出，四只新股IPO申购冻结资金今日将解冻，但由于到账时间问题，可能到下午对流动性的正面影响才会正面显现；而明日七天期回购就将跨月，其价格料上一台阶，机构融出的意愿也将随之提升。

“不是特别紧，还是（资金供给）结构的问题，我们也是挑挑拣拣的，想借点短的，像隔夜的，把价格拉低一些，所以不是太急。”华东一银行交易员称。

她并指出，虽然今天有不少新股申购资金解冻，但又有两只新股将接力发行，对资金面的补充作用料有限，不过在目前这个时点仍有不少跨月资金供应，表明半年末时点面临的考验有限。

”也就这么过去了，现在银行的流动性管理能力比以前也强多了。“她表示。

重启新股发行后，首批四只新股龙大肉食、雪浪环境、飞天诚信、联明股份网上网下冻结资金总额超过3,800亿元人民币。该四只新股申购资金解冻日为周一。

上海一银行交易员则谈到，本周公开市场到期量进一步减少，但考虑到之前定向降准释放的资金，以及央行仍有SLO（短期流动性调节工具）和SLF（常备借贷便利）等工具可供支持，资金大幅收紧的可能性不大。

据路透统计，本周公开市场将有300亿元资金到期投放，全部为正回购到期，较上周的650亿元减逾五成。

北京时间12:01 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.7658 2.7824 -1.66

七天 3.4672 3.4916 -2.44

14天 4.6432 4.6092 +3.40

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 4.9500 3.1700 +178.00

七天 5.2000 4.1100 +109.00

14天 5.2050 4.8000 +40.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.7700 2.8500 -8.00

七天 3.4800 3.4200 +6.00

14天 4.6000 4.6300 -3.00

Shibor

其中:隔夜 2.7550 2.7590 -0.40

七天 3.4480 3.4020 +4.60

三个月 4.7761 4.7751 +0.10