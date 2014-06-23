《HOME专栏》LME镍库存创纪录打压多头人气，但多头题材并未消失

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
INSG最新一份报告数据涵盖到4月，4月的供给盈余只有区区1,900吨。1-4月的累积盈余已经缩水到12,550吨，去年同期为51,040吨。
这些都支持着市场的普遍看法，也就是印尼原矿出口禁令对中国镍生铁产量的下渗效应，现在开始发酵。
不过，同样的，中国各地港口的镍矿石库存，正在拖慢这个过程。
而且即使这些库存耗尽，过往的残留精炼镍库存将重现江湖，镍金属要从供应量-使用量的短缺数字，转换成为商业市场短缺的过程，也会因而受到延缓。
但至少目前而言，这个过程是无法阻止的，除非发生印尼当局推翻禁令的极不可能状况。
此外，仍有大量多头押注镍价上涨空间。只是他们押注的方式是买进买权，镍价买权的未平仓合约及目标价格仍在上升。
在4月底时，执行价30,000美元的2014年12月选择权有200口未平仓合约。到昨天，同样执行价的未平仓合约有2,050口。此外，从选择权分布表<0#MNIZ4+>来看，愈接近30,000美元大关，建仓热度也一路升高。
到某个阶段，这些选择权将成为左右价格的重要因素。但那时候成为新闻的应该是LME镍库存下滑，而不是库存上升。
在等待那一天到来之前，至少还有锌可以打发时间！(完) (编译 张涛/张若琪/蔡美珍；审校 杜明霞/孙茉莉)
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
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* 更正：标题及内文第一段因英文原文有误，应更正为...升向近“七周”高位，非“ 三周” 路透悉尼4月26日 - 美国玉米周三连续第三个交易日上涨，升向近七周高位，因中西部 降雨预报令人担心种植进度进一步推迟。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力玉米期货上涨0.5%至每蒲式耳3.73-3/4美元。上日 上涨1.7%，且盘中高见3月8日以来最高点每蒲式耳3.74-3/4美元。 主力大豆期货上涨0.3%至每蒲式耳9.67-3/4美元，周二收跌0.7%。 主力小麦期货合约涨0.5%至每蒲式耳4.29美元，周二收高近2%。 美国农业部估测，截至周日美国玉米种植完成率为17%，远低于上季的28%，也略低于五 年平均水平18%。 但大豆种植估计完成了6%，高于3%的平均水平。 分析师称，预报未来几日将有雨水天气，气温下降，这或将使玉米种植进度落后于平均 水平，可能最终会使更多耕地改种大豆。 美国小麦期货走高，因美元走软提升了美国出口需求增加的希望。慢于正常播种速度的