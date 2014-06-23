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货币新闻 | 2014年 6月 23日 星期一 14:22 BJT

《HOME专栏》LME镍库存创纪录打压多头人气，但多头题材并未消失

INSG最新一份报告数据涵盖到4月，4月的供给盈余只有区区1,900吨。1-4月的累积盈余已经缩水到12,550吨，去年同期为51,040吨。

这些都支持着市场的普遍看法，也就是印尼原矿出口禁令对中国镍生铁产量的下渗效应，现在开始发酵。

不过，同样的，中国各地港口的镍矿石库存，正在拖慢这个过程。

而且即使这些库存耗尽，过往的残留精炼镍库存将重现江湖，镍金属要从供应量-使用量的短缺数字，转换成为商业市场短缺的过程，也会因而受到延缓。

但至少目前而言，这个过程是无法阻止的，除非发生印尼当局推翻禁令的极不可能状况。

此外，仍有大量多头押注镍价上涨空间。只是他们押注的方式是买进买权，镍价买权的未平仓合约及目标价格仍在上升。

在4月底时，执行价30,000美元的2014年12月选择权有200口未平仓合约。到昨天，同样执行价的未平仓合约有2,050口。此外，从选择权分布表<0#MNIZ4+>来看，愈接近30,000美元大关，建仓热度也一路升高。

到某个阶段，这些选择权将成为左右价格的重要因素。但那时候成为新闻的应该是LME镍库存下滑，而不是库存上升。

在等待那一天到来之前，至少还有锌可以打发时间！(完) (编译 张涛/张若琪/蔡美珍；审校 杜明霞/孙茉莉)
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