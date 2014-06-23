《焦点》中国推上市公司员工持股计划试点，实践效果有待观察

* 政策象征意义大于实际操作意义

* 重点针对国企，利于上市公司开展市值管理

* 实践难点未触碰，执行力度与效果需观察

作者 张晓翀

路透北京6月23日 - 在时隔两年停滞后，中国证监会上周五正式出台指导意见，为上市公司员工持股打开了政策大门。但该意见更多体现为大纲式的表态，员工持股计划目前所涉及的诸多实际操作问题尚未得到有效解决。

尽管正在推进的混合所有制改革为员工持股计划提供了政策依据，但员工持股计划的具体落实，牵涉到国资管理、税收等多个监管部门，其执行力度和推进效果还有待观察。

“它现在还是一个指导意见，但真正执行下去会怎么样，需要细节的出台和部委的沟通。”方正证券策略分析师陈敏表示。

他并认为，目前推出该计划也是为了配合推进国企混合所有制改革，同时利于上市公司开展市值管理，使得上市公司对市值管理的重视度有一个新的提高。

中国证监会上周发布意见称，在上市公司中开展员工持股计划试点，并就计划的实施程序、管理模式、信息披露及内幕交易防控等问题作出了规定。

其实，证监会早在2012年就发布《上市公司员工持股计划管理暂行办法（征求意见稿）》，但因牵涉国资管理及平衡各方意见原因等迟迟未能定稿。

而去年中共十八届三中全会已明确提出，允许混合所有制经济实行企业员工持股；国务院今年颁布的促进资本市场发展的新国九条亦提出，要完善上市公司股权激励制度，允许上市公司按规定通过多种形式开展员工持股计划，混合所有制经济改革的推进，为员工持股计划打开了政策大门。

不过由于本次发布的新规仍属于框架性规定，业内对其反应较平静，大多认为其效应可能会在中长期显现。

西南证券首席策略分析师张刚表示，由于意见此前就有，本次出台影响较为中性。中信证券策略组则认为，鼓励员工持股有助于提高公司治理能力，从长期来看，利好于A股市场。

周一中国股市沪综指 继续维持窄幅震荡走势，最终小幅收跌0.11%，相对偏弱的运行格局并未得到明显改善。

**需多方配合，完善细节**

尽管证监会表示实际上，在上市公司中推进员工持股计划试点，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，但具体实施起来依然面临诸多实际困难。

“上市公司可以给员工一个激励，就是激励员工把上市公司做好，但肯定是有限制的。”湘财证券策略分析师朱礼旭表示，公司员工比二级市场的投资者更清楚公司的发展情况，有信息方面的优势，但在参与持股的细节上还有很多地方需要完善。

他并指出，员工持股主要是针对国企，但国有企业之前一直担心国有资本流失，其真正推进时仍绕不开主管行政部门的监管框架。

证监会意见显示，民企上市公司已经可以根据指导意见筹备员工持股计划，而上市国企和央企则需要等待国资委等部委的统一规范要求，金融类国企则需要财政部的规范。

另外，因监管权属的划分,证监会在此次指导意见中对于税收问题只字未提。业内人士指出,税收问题将是整个员工持股计划政策中重要的一环，需要尽快明确。

从海外成熟市场经验来看，不同国家对于员工持股计划参与方均有不同程度的税收优惠。例如美国1984年税收法案对于员工持股计划的四种参与者均提供税收上的优惠，包括员工持股计划的参与者、实行员工持股计划的公司、发放贷款的银行和出售股权股东。

**定价合理性是难点**

中国证监会研究中心主任祁斌此前曾撰文表示，员工持股问题的难点和重点是定价的合理性，而这需要运用现代金融工具例如期权等。

关于员工取得公司股份应支付的对价，不同国家的立法有不同规定。但多数国家均出于不同的考虑选择给予员工持股以价格的优惠，因为若以市场价对员工发行，员工就没有了认购的动力。

朱礼旭认为，“员工持股计划我估计是有一定折扣的，类似于股权激励，员工的持股和股权激励本质上是一样的，只是对象不一样。”

目前正在上市公司推开的股权激励面对的是公司董事、监事、高级管理层及有突出贡献人群，而员工持股计划带有普惠性质，理论上所有员工都能参与。

为了保证对员工的吸引力，多数情况下上市公司对于员工参加持股计划而得到的股票都附带有股票回购的规定，若员工希望变现，公司可按公平的市场价格助其变现。

“员工持股计划可以采用类似于约定购回的方式，就是公司可以和员工协商好一个价格，如果低于某个价位，公司负责回购，这样可以保证员工的积极性。”张刚建议。

近年来因国内股市低迷，一些上市公司员工自发增持股份，成为员工持股计划的尝鲜者，例如广汇能源 去年宣布总额10亿元人民币的员工持股计划，以万科 1,320名员工组成的盈安合伙基金从5月28日第一次亮相至今已多次增持万科股票，累计动用资金逾10亿元。