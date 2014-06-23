香港新股：中国社交视频平台天鸽互动拟筹高至16.1亿港元--销售文件

路透香港6月23日 - 据路透周一获得的销售文件显示，拥有新浪 、IDG等股东的中国最大实时社交视频平台--天鸽互动控股有限公司拟在香港首次公开发售（IPO）筹高至16.1亿港元。

文件显示，天鸽拟按每股4.5-5.3港元，初步发售3.04267亿股新股，集资13.7-16.1亿港元。未计超额配售权，发售股份相当于经扩大后股本的25%。

该公司已锁定10名基础投资者合共认购其8,000万美元IPO股份，设有六个月禁售期限，这些投资者包括奇虎 、西京投资、Brilliant Pegasus、Town Health、AmTRAN、Shinyway等。

天鸽今天开始路演，预算于美国纽约时间6月30日定价，香港时间7月9日在联交所挂牌上市，上市编号“1980.HK”，瑞银 和中国国际金融担任联席保荐人。

据载于联交所的上市文件显示，天鸽的主要股东包括创办人兼公司主席傅政军、新浪旗下新浪香港以及私募基金IDG。公司现时经营八个“多对多”实时社交视频社区（包括9158及新浪秀两个主社区），就用户支出总额计，去年在中国实时社交视频社区市场的份额达33.9%，位列第一。

该公司于2013年度收益为5.48亿元人民币，净亏损9,261万元，分别按年上升20%及2.4倍。撇除非现金酬金开支、可转换可赎回优先股及可赎回普通股的公平值变动等因素，经调整纯利则为2.06亿元，按年升30%。

天鸽表示，中国实时社交视频社区行业的用户群规模已由2009年约800万人增加至2013年1.4亿人。就所产生收益而言，市场总规模已由2009年的2.2亿元增至2013年的38亿元，预期2017年进一步升至133亿元。

在经济快速增长及城镇化的推动下，数以百万计的中国居民迁移至生活节奏较快且缺乏成熟社交网络的新环境。独生子女政策施行数十年带来的社会影响，加上高网络渗率及不断增加的带宽容量推动中国网络娱乐日益流行，一直为中国实时社交视频社区行业的增长起着推波助澜的作用。（完）

参看相关细节，可点选(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)