企业并购：甲骨文50亿美元购买Micros Systems的交易接近达成--WSJ

路透6月23日 - 华尔街日报(WSJ)援引了解情况的消息人士报导称，甲骨文 可能以50亿美元买下Micros Systems 。

报导称，这项收购对Micros的估值超过每股67美元。

Micros Systems生产用于饭店与酒店的销售终端硬件与软件。甲骨文则致力于推出基于云计算的产品以及收购较小的云计算公司，比如销售软件公司Responsys Inc。

如果上述交易得到证实，将是甲骨文2009年以56亿美元收购Sun Microsystems以来的最大一笔收购。

美国彭博新闻上周报导称，甲骨文与Micros Systems在进行独家谈判。

在美国正常上班时间之外，未能立即联系到甲骨文和Micros Systems发表评论。(完)