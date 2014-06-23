企业并购：甲骨文50亿美元购买Micros Systems的交易接近达成--WSJ

中港个股：南方航空订购20架A350-900飞机，总目录价近60亿美元
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透6月23日 - 华尔街日报(WSJ)援引了解情况的消息人士报导称，甲骨文 可能以50亿美元买下Micros Systems 。
报导称，这项收购对Micros的估值超过每股67美元。
Micros Systems生产用于饭店与酒店的销售终端硬件与软件。甲骨文则致力于推出基于云计算的产品以及收购较小的云计算公司，比如销售软件公司Responsys Inc。
如果上述交易得到证实，将是甲骨文2009年以56亿美元收购Sun Microsystems以来的最大一笔收购。
美国彭博新闻上周报导称，甲骨文与Micros Systems在进行独家谈判。
在美国正常上班时间之外，未能立即联系到甲骨文和Micros Systems发表评论。(完)
(编译 张涛；审校 白云)
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
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