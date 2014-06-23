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亚洲 | 2014年 6月 23日 星期一 12:53 BJT

《汇市简讯》美元/坡元很可能维持下行趋势

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* 自4月以来，美元/坡元汇价一直在关键水准1.2570/90下方的区间交投

* 目前的盘整模式很可能预示下波走势为下跌

* 若跌破5月8日低点1.2456，后市将下看去年10月所及低点1.234

* 近期低点下方的停止单若被触发，未来几天可能快速走跌

* 技术图表：link.reuters.com/xag32w

(完)

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(编译 白云; 审校 于春红)
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