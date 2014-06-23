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亚洲 | 2014年 6月 23日 星期一 12:59 BJT

《汇市简讯》美元/印尼卢比持坚，限于窄幅区间交投

0444 GMT -

* 美元/印尼卢比持坚，但目前在窄幅区间内交投

* 本地需求带来支撑，预计汇价将守在11,950-12,000区间内

* 中国PMI数据公布后，美元/日圆以外亚洲货币下跌

* 迄今为止在11,960-11,980区间交投，最新报11,965-11,975

* 无本金交割远期外汇(NDF)报11,975-12,005，印尼股市综合股价指数上涨0.16%

(完)

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