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货币新闻 | 2014年 6月 23日 星期一 13:17 BJT

日本个股：本田与马自达召回更多汽车，与Takata安全气囊有关

路透东京6月23日 - 日本本田汽车 和马自达汽车 表示，在去年因高田(Takata Corp) 供应的安全气囊问题而大量召回汽车之后，将因该问题召回更多汽车。本月丰田汽车 也采取了类似的行动。

本田汽车表示，在2013年4月召回113.5万辆的基础上，将在全球再召回约203万辆汽车。

马自达表示，将在全球召回159,807辆汽车。(完)

(编译 张涛；审校 李婷仪)
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